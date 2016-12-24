«Я уверена, что успех любой помощи - в силе молитвы!»

В Саранске с «Живым концертом» выступили Антон и Виктория Макарские

23 сентября жители Саранска встречали «Живой» концерт Виктории и Антона Макарских. Выступление звездной пары в столице Мордовии прошло в рамках концертного тура, организованного благотворительным фондом «Время помогать». Вырученные с концертных мероприятий средства идут на поддержку гуманитарной программы «Детям Донбасса». Благодаря этой программе пострадавшие от боевых действий маленькие жители Донбасса могут пройти физическую и психологическую реабилитацию в лечебных учреждениях России.

В Саранске Антон и Виктория Макарские с первых минут покорили публику своим непосредственным общением с залом и друг с другом, тонким чувством юмора и проникновенным исполнением композиций. Артисты исполнили давно полюбившиеся фрагменты из мюзиклов и фильмов - ставшие уже легендой «Вечную любовь» и арию Belle из Notre Dame de Paris, а также мелодии, написанные специально для Макарских известными авторами: Сергеем Трофимовым, Ириной Дубцовой, Максимом Дунаевским, Игорем Корнелюком, Муратом Насыровым. Концерт не случайно называется «живым», так как именно зрители формировали программу вечера - передавали записки из зала с пожеланиями услышать любимые песни из богатого репертуара артистов. В перерывах между исполнением хитов Антон остроумно шутил о премудростях семейной жизни, а очаровательная Виктория рассказывала трогательные истории о своих детях - Маше и маленьком Ване.

Перед концертом журналист «ВС» получила возможность задать несколько вопросов звездной паре.

«ВС»: Расскажите о вашем творчестве. Легко ли быть дуэтом и в семье, и на сцене?

Антон: В нашем случае совместная работа только сближает. Это делает нас интереснее для зрителей, и, простите за нескромность, лучшее доказательство - успех нашего «Живого концерта». На сцене мы исполняем и любимые песни моей тещи, и песни военных лет, под которые прошло детство моего дедушки, ему в этом году исполнилось 87 лет! Семья - это не только поддержка, но и первые критики, это делает нас лучше.

Виктория: Нашему «Живому концерту» уже 11 лет, за это время мы все стали одной большой музыкальной семьей. Нам повезло, что с нами выступают такие талантливые музыканты, и песни для нас пишут известные авторы. Музыка всегда была частью нашей жизни, и я стараюсь, чтобы наше творчество всегда было православным. Однажды, много лет назад, я пришла к батюшке и покаялась, что музыкант - это греховная профессия, на что он ответил: «Радовать людей - это не грех».

«ВС»: С появлением детей взгляды на музыку и на жизнь в целом изменились?

Виктория: Когда родилась Маша, наша старшая дочь, и я впервые взяла ее на руки, в тот момент я поняла, что смерти нет! И в этом и в другом мире я всегда буду рядом с ней и буду любить её. Любовь матери к детям - это самое сильное чувство, и я прошу Бога дать мне мудрости, чтобы я могла быть для Маши такой же помощницей, как моя мама была для меня. Так получилось, что, когда она родилась, мы были в Иерусалиме. И тогда я нашла текст старинной молитвы, молитвы матери о дочери от её рождения до замужества, и, с благословения батюшки, я пою эту молитву на наших концертах.

«ВС»: Кроме музыки вы еще занимаетесь благотворительностью...

Виктория: Кроме фонда «Время помогать» мы сотрудничаем с фондом «АННА» из Санкт-Петербурга, мы с радостью дали «Живой концерт» в честь дня рождения этой организации. Также в Израиле мы помогали больным раком детям из России, которых родители привозили туда на лечение. Место для благотворительности есть в жизни каждого, вокруг нас всегда найдутся люди, нуждающиеся в помощи. Я уверена, что успех любой помощи - в силе молитвы! Когда мы молимся за своих близких, происходят настоящие чудеса!

«ВС»: Какие у вас впечатления от нашего города? Что-то успели посмотреть?

Антон: Мы впервые в Саранске, но я родился и вырос в Пензе, так что мы с вами практически соседи. Некоторые мои школьные друзья сейчас живут в вашем городе, и, я надеюсь, это не последний наш к вам визит.

Виктория: У вас очень красивый собор! Это первое, что мы заметили, когда въехали в город, удивительная красота. Мы недавно занимались проектом «Святыни России», и я не перестаю удивляться, насколько богата наша страна святыми местами и людьми!