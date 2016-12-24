Петр Тултаев: «За каждое вырубленное здесь дерево этот гражданин ответит»
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным, в Рузаевке появится новое место отдыха. Площадь революции 1905 года и территорию возле клуба имени Ухтомского объединят и назовут площадью «Железнодорожников». Она будет полностью благоустроена уже в этом году. Подробности в нашей рубрике «Национальный проект».
https://ntm13.ru/news/v-ruzaevke-poyavitsya-novoe-mesto-otdyxa/
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» прозвучали откровения матери спасенной в Саранске малышки
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
Новые собственники «Тепличного» обещают обойтись без «крутых» мер и взвинчивания цен на продукцию
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из...
13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов,...
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...