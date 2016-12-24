В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным, в Рузаевке появится новое место отдыха. Площадь революции 1905 года и территорию возле клуба имени Ухтомского объединят и назовут площадью «Железнодорожников». Она будет полностью благоустроена уже в этом году. Подробности в нашей рубрике «Национальный проект».

https://ntm13.ru/news/v-ruzaevke-poyavitsya-novoe-mesto-otdyxa/