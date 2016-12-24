«Россельхозбанк» намерен расширить сотрудничество с Мордовией

Перспективы дальнейшего развития республиканского агропрома и совместные проекты в сельскохозяйственной сфере рассмотрены в ходе рабочей встречи Главы РМ Владимира Волкова и председателя правления «Россельхозбанка» Бориса Листова.

Говоря о мерах, направленных на укрепление аграрного сектора региона, Борис Листов подтвердил готовность «РСХБ» расширять сотрудничество как в части кредитования реализуемых проектов, так и в вопросах их экспертного сопровождения. «Сегодня перед нашими аграриями стоят амбициозные задачи, связанные с расширением их экспортных возможностей, - подчеркнул Борис Листов. - Мы понимаем, что этого невозможно добиться без ввода новых мощностей и наращивания объемов производства. А потому намерены оказывать им всяческую помощь и содействие».

«Безусловно, республике крайне важно не просто сохранить набранные темпы, но и приумножить достигнутые успехи, ведь доля сельского хозяйства в ВРП у нас в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране, - подтвердил Владимир Волков. - Своевременное предоставление сельхозпредприятиям кредитных ресурсов позволит успешно проводить сезонные работы, осуществлять намеченные планы в растениеводстве и животноводстве. До 2024 года, в частности, объемы экспорта продукции регионального АПК должны увеличиться в 3,9 раза».

Также было отмечено, что созданный в декабре 2000 года Мордовский филиал банка стал надежной опорой для сельхозпроизводителей республики. За время его работы в экономику региона было вложено свыше 115 миллиардов рублей кредитных средств. Причем большая их часть, точнее 79 процентов, пошла на финансирование АПК. Сейчас в офисах Мордовского филиала обслуживаются 1,4 тысячи юридических и 103 тысячи физических лиц. Укреплению позиций банка в регионе должно послужить и новое кадровое назначение. Директором его местного отделения, как отмечалось, стал Виктор Пузаков, вступивший в должность 11 сентября 2019 года.