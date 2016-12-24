Ушли в отставку главы двух муниципальных районов Мордовии

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Минувшая неделя ознаменовалась сразу двумя заметными кадровыми перестановками. Своих должностей лишились Александр Масеев и Шамиль Давыдов, возглавлявшие до последнего времени Краснослободский и Лямбирский муниципальные районы республики.
В отставку оба ушли по собственному желанию. В настоящее время проводятся конкурсы на замещение вакантных должностей. До подведения их итогов руководить указанными районами будут 46-летний директор Краснослободского ПО филиала ПАО «МРСК-Волга» Мордовэнерго Алексей Буйнов и бывший первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РМ Юрий Голов.
Следует отметить, что Александр Масеев возглавил Краснослободский район в конце 2017 года, сменив на данном посту Юрия Медянкина - нынешнего министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии. Ничего особенного за это время он не сделал, что, вероятно, и стало основной причиной отставки.
Шамиль Давыдов, напротив, проработал в Лямбирском районе республики почти шесть лет - не так уж, кстати, и мало, учитывая специфику территории. Слухи о его возможном уходе периодически, конечно, возникали. Но всякий раз не находили подтверждения. Потому новость о написанном им заявлении прозвучала для многих как гром среди ясного неба. Не исключено, что таким способом региональные власти просто решили несколько «освежить кровь» в муниципальном звене.
«Сейчас запущен механизм укрепления районной власти специалистами, понимающими насущные проблемы муниципальных образований», - заявил в пятницу руководитель Мордовии Владимир Волков. Так, весьма полезным, по его мнению, может стать опыт нового краснослободского начальника Алексея Буйнова. Уже хотя бы потому, что вопросы энергообеспечения по-прежнему актуальны для района. Притом его предшественник Александр Масеев направлен, собственно, туда, куда и хотел. А именно - в строящийся межрайонный спортивный центр. Юрий Голов в свою очередь хорошо известен лямбирцам по работе в одном из местных совхозов. Что же касается Шамиля Давыдова, то он назначен советником Главы по национальным вопросам.
Владимир Волков также подчеркнул, что прошедшие кадровые перестановки не станут последними. В ближайшее время власть сменится еще, как минимум, в трех районах.
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