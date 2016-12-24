За избиение водителя сотрудники ДПС получили по четыре года условно

Сотрудники ДПС межмуниципального отдела МВД «Ардатовский» - 37-летний Сергей Бикеев и 39-летний Сергей Раимов - были признаны виновными в превышении должностных полномочий. Приговор Атяшевского районного суда они выслушали в минувшую пятницу. В марте прошлого года инспекторы поколотили 54-летнего Дмитрия Елеськина, водителя-инвалида из атяшевского села. После встречи с полицейскими мужчину с ушибами и гипертоническим кризом госпитализировали на скорой помощи.

«Колотили меня по бокам и по ногам»

«31 марта прошлого года на своей «семерке» я ехал из Атяшева в сторону родной деревни Мордовские Дубровки, - рассказал Дмитрий Елеськин. - По дороге встретил экипаж ДПС. На машине ГИБДД включились проблесковые маячки. Я подумал, что таким образом сотрудники просят уступить дорогу. Уступил, машина ДПС промчалась мимо. Однако патрульное авто развернулось и поехало за мной. Правда, никаких попыток остановить меня они не предпринимали. Думаю, если бы захотели, наверняка могли бы меня догнать на «Приоре». Вскоре подъехал к своему дому, открыл гараж, поставил машину и вышел из салона. Тут же подошел один из сотрудников ДПС, завернул мне руку за спину и спросил: «Почему не остановился?»

Следом подбежал его напарник, защелкнул на моих запястьях наручники и повалил на снег. Затем меня начали избивать. Один предупредил другого: «Только по лицу не бей, синяки будут!» Колотили меня по бокам и по ногам. Я пролежал на снегу часа полтора. Что они от меня хотели, я так и не понял. Угрожали оформить на меня протокол за пьяное вождение, но я был абсолютно трезв. Я им говорил: «Мужики, что вы делаете? Я же инвалид. Вас с работы выгонят!» Они мне: «Мы не боимся». Один сказал, что он уже на пенсии, а другой - что у него в министерстве дядька работает».

Супруга Дмитрия Елеськина Надежда утверждает, что в тот день была дома и, едва услышала шум у гаража, вышла на улицу: «Дэпээсники хотели составить протокол на мужа за пьяную езду, но он был трезвый. Он практически не пьет, у него ноги больные. Я кричала, что сейчас вызову полицию и скорую, так у меня отняли телефон и швырнули о землю так, что он разбился». Позже полиция и скорая все-таки приехали. Дмитрия Елеськина госпитализировали, врачи провели еще и его освидетельствование - выяснилось, что инвалид трезв.

«Проводилась операция по установлению пьяных водителей»

«Моего подзащитного Сергея Бикеева обвиняют в том, что он с коллегой Сергеем Раимовым якобы превысил свои должностные полномочия и применил насилие в отношении супругов Елеськиных, - озвучивал позицию защиты адвокат Дмитрий Волков. - Это случилось, когда проводилась операция по установлению пьяных водителей. Сотрудники ДПС Бикеев и Раимов находились на участке дороги Атяшево - Мордовское Сыресево, у поворота на село Сабанчеево. «Семерка», на которой ехал Дмитрий Елеськин, виляла по дороге, сотрудники ГИБДД подали сигнал, чтобы водитель остановился, но «жигули» проехали мимо них. Бикеев и Раимов отправились вдогонку за «семеркой». Водителя догнали в тот момент, когда он ставил машину в свой гараж. Сотрудники предложили ему пройти освидетельствование, но он отказался. Вышла супруга Елеськина с телефоном и предложила дэпээсникам позвонить какому-то сотруднику полиции, чтобы уладить вопрос. Бикеев и Раимов ни с кем разговаривать не захотели. Потом Елеськин заявил, что сотрудники якобы причинили ему телесные повреждения.

По характеристике, которую предоставили руководители ММО МВД «Ардатовский», действия Бикеева и Раимова оцениваются положительно. Кроме того, отмечу, что мой подзащитный Сергей Бикеев неоднократно принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Награжден за это медалями и грамотами.

На мой взгляд, никакого избиения там не было. Если бы Елеськин был совершенно трезв, в чем проблема? - подыши в алкотестер в патрульной машине, а затем, если не согласен, езжай в медицинское учреждение и проходи медицинское освидетельствование. Потом якобы в материалах делах появляются сведения, что Елеськин был трезв, но этот вывод делается на основании исследования крови, которое произошло то ли на следующий день, то ли через какой-то промежуток времени. Считаю такое исследование несостоятельным. В условиях Атяшевской больницы исследование проводится не на основании крови, а по другой методике. По крови там делают вывод только о наличии наркотиков.

Странно, что прокуратура Атяшевского района не поставила вопрос о привлечении Дмитрия Елеськина к административной ответственности в части нарушения Правил дорожного движения. Ажиотаж нагнетается только на тему того, что сотрудники ДПС якобы избили водителя. Хотя каждый, кто посмотрит видеоматериалы (съемка видеорегистратора из патрульной машины), сможет сделать свой вывод, имело ли место превышение должностных полномочий офицерами Бикеевым и Раимовым. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий Следственный комитет возбудил не сразу, а почему-то только через два месяца».

Следствие одно время даже обращалось с ходатайством о взятии инспекторов под стражу в связи с тем, что в адрес потерпевшего якобы стали поступать угрозы и вообще инспектора могут скрыться от правосудия. Однако тогда следователь не смог представить веских доказательств, и суд в аресте инспекторов отказал, они оставались на свободе.

Как заявили в Следственном комитете по РМ, несмотря на непризнание инспекторами своей вины, их причастность к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями свидетелей и потерпевших, заключениями судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Суд решил, что сотрудники ДПС совершили-таки преступление «из совместного чувства неприязни к Дмитрию Елеськину, обусловленного неуважительным, по их мнению, поведением последнего, незаконно применили к нему физическую силу и специальные средства, причинив потерпевшему легкий вред здоровью».

Приговором каждому из инспекторов назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 2 года.



