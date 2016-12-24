«Посмотри, какая остановка - ржавая и еле держится»

В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот

Следственный комитет Мордовии прекратил уголовное дело о халатности, в результате которой погибла 58-летняя кладовщица детского санатория «Лесная сказка» Наталья Платонова. 2 июля 2018 года на Саранск внезапно обрушились дождь с градом и шквалистый ветер, натворившие в городе немало бед. Во время буйства стихии Наталья Платонова находилась на остановке у Технопарка - от порыва ураганного ветра конструкция перевернулась и серьезно травмировала женщину. Две с половиной недели она находилась в больнице, однако спасти ее так и не удалось. Как выяснилось на прошлой неделе, ответственность за ее гибель фактически никто не понесет...

«Ветер начал с жуткой силой раскачивать остановку»

В тот роковой день ураганный ветер с корнем вырывал в Саранске деревья, валил рекламные щиты и переворачивал остановки. Наталья Платонова возвращалась с работы вместе с коллегой. Женщины пошли на остановку «Технопарк» на улице Лодыгина.

«В этот день мы вместе с Натальей вышли с работы где-то в 16.50, - рассказала журналисту «ВС» коллега погибшей. - Отправились на остановку «Технопарк Мордовия» по лесу. На небо надвигалась черная туча. Наталья еще сказала, что зонт забыла, да и у меня его не было. Пока шли, послышался страшный гул, поднялся сильный ветер, мы решили, что лучше будет до остановки добежать. Добрались до дороги, остановка расположена на другой проезжей части, как раз в тот момент у нее стоял автобус № 1. Водитель нас видел, мы не стали идти по пешеходному переходу, а побежали к автобусу напрямую через дорогу. Мы перешли половину проезжей части, но водитель закрыл двери и уехал без нас. Только дошли до остановки, как на нас обрушился ураган, ветер дул со страшной силой, а дождь с градом лил стеной.

На остановке в тот момент стоял мужчина. От стихии мы с Натальей спрятались за остановкой. Через пару минут за остановку пришел и мужчина, ждавший автобус. Ветер начал с жуткой силой раскачивать остановку, мы втроем стали держать конструкцию, чтобы ее не унесло. Помню, что ураган дважды сильно качнул остановочный комплекс, а потом я потеряла сознание. Очнулась через некоторое время. Лежу на земле на боку. У меня весь бок в синяках был, хорошо еще, что на землю упала, а не на асфальт. Остановка от нас находилась, наверное, метрах в ста.

Смотрю, Наталья сидит на земле и просит ее поднять. Я подошла, попыталась, но не смогла. Видно было, что у нее сломана нога в области коленной чашечки. Еще у Платоновой была разорвана губа, кровь хлещет. Она мне еще сказала: «Посмотри, зубы целые?» Однако я даже не поняла, у нее все лицо было в крови, нос сломан, челюсть. Это было страшное зрелище!

Очень сильно пострадал мужчина, который стоял с нами. Он лежал в позе лягушки и не вставал, остановкой ему раскроило полголовы. Мимо проходили какие-то молодые люди, я к ним подбежала: «Помогите, пожалуйста!» В тот момент по дороге проезжала машина «скорой помощи», они остановились и подошли к пострадавшим. Показалось, что у мужчины более серьезные травмы, он находился без сознания, поэтому медики занялись им в первую очередь. Пострадавшего погрузили в машину и увезли. Позже я узнавала, сказали, что мужчина пришел в себя и сейчас лежит в отделении нейрохирургии.

Наталья снова попросила: «Поднимите меня!» Молодые люди подошли, посмотрели, но поднимать не решились. Сказали, у вас нога сломана, если поднимем, можем только хуже сделать. Вскоре приехала вторая машина «скорой помощи» и госпитализировала Наталью в четвертую клиническую больницу. Ей наложили лангетку. Через две недели ее перевели в Республиканскую клиническую больницу. Я приходила ее навещать. Наталья говорила, что ей должны сделать операцию на нос, который был сильно поврежден, а потом, по ее словам, должны были сделать операцию на челюсть. Ей сделали первую операцию, а через три дня она скончалась. Из-за чего это произошло, я не знаю. Возможно, сказались какие-то осложнения после операции.

Когда мы с Натальей стояли на этой остановке весной, она сказала мне: «Посмотри, какая остановка - ржавая и еле держится». А тут еще ураган налетел, он эту остановку, как игрушку, выдернул и унес. После того случая я больше не хожу на ту остановку. Я стала панически бояться остановок. Сейчас многие остановки заменили на новые, а у Технопарка так и стоит такая же металлическая остановка. Обратите внимание, как закреплены эти остановки, они не выдержат сильного порыва ветра. А ведь во время урагана в Саранске очень много остановок снесло ветром. Непонятно, кто понесет ответственность за гибель человека?

С Натальей Михайловной я проработала больше двух лет, мне до сих пор не верится, что ее нет. В санатории «Лесная сказка» она проработала одиннадцать лет. Трудилась кладовщицей, все знают, что Платонова - честнейший, порядочный человек, у нее всегда все документы было разложены по полочкам. Наталья была доброй, отзывчивой женщиной. Она по образованию экономист, сначала работала на сельскохозяйственном предприятии в родном Кочкуровском районе. Потом около пяти лет работала воспитателем в детском саду № 90 в Саранске. У Натальи остались супруг, взрослые дочь и сын, двое внуков. Очень жаль семью, такая трагедия».

Обвинение

Как будет установлено в дальнейшем, сотрудница «Лесной сказки» получила переломы ноги, челюсти, носа. Ее доставили в медицинское учреждение, а там, по предварительной версии, у Натальи Михайловны оторвался легочный тромб. Это произошло на глазах у супруга, пришедшего навестить женщину. Она пожаловалась мужу на резкую боль в сердце. Пациентку срочно отвезли в реанимацию. Однако усилия врачей не увенчались успехом, спасти ее не удалось. В заключении медики написали: «Смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии». За два дня до этого врачи Республиканской клинической больницы сделали женщине операцию.

Сначала Следственный комитет по РМ по факту смерти Натальи Платоновой возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Потом оно было переквалифицировано на статью «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Сначала все внимание было сосредоточено на рабочих, которые устанавливали и закрепляли остановочный павильон. Но в ходе дальнейшего расследования следствие пришло к выводу, что ответственность за случившееся должна быть возложена на начальника отдела по техническому содержанию объектов внешнего благоустройства саранской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства. За несколько лет до трагедии он организовал изготовление и установку сорвавшегося от урагана павильона с нарушением требований СНиП. В результате конструкция была недостаточно закреплена и при порыве шквалистого ветра обрушилась на женщину.

Обвинение было предъявлено начальнику отдела Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства. Но потом адвокаты чиновника сослались на действующую законодательную норму, по которой лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло шесть лет со дня совершения преступления средней тяжести. По материалам дела, нарушения при изготовлении и установке павильона были допущены еще в 2013 году, соответственно, с тех пор уже минуло шесть лет. Это послужило поводом для ходатайства адвокатов к следствию. На основании этого обращения уголовное преследование в отношении обвиняемого было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Следствием было внесено представление в Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. К слову, после этого трагического случая в Саранске была проведена проверка всех остановочных павильонов.