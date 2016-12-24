Жители Мордовии могут оценить лучшие театральные постановки фестиваля "Театральное Приволжье"

«А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ, А У ВАС?»
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В регионах Приволжского федерального округа продолжается фестиваль «Театральное Приволжье», который организован по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
Напомним, что в окружной этап фестиваля вышли два театральных коллектива из Мордовии. Первый из них - детская театральная студия «Отражение» из Краснослободска. Постановка «Тимур и его команда» по одноименной повести Аркадия Гайдара заслуженно получила высокую оценку экспертов в сфере театрального искусства. Второй коллектив - студенческий театр-студия «ИНКогнито». Участники студии подготовили спектакль «Лекарь поневоле» по комедийной пьесе Ж.-Б. Мольера.
Жители Мордовии также смогут посмотреть лучшие театральные постановки региональных этапов Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей. Видеоверсии спектаклей – победителей из всех регионов ПФО представлены в открытом доступе на сайте проекта http://театральноеприволжье.рф.
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