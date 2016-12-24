Третий дивизион

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ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019
РЕЗУЛЬТАТЫ 21-го тура. 7 сентября: «Крылья Советов-ЦПФ-м» - «Академия Коноплева» - 0:2 (Войченко, 59, Каденов, 61), «Дружба» - «Зенит» Пз - 1:7 (Бастраков, 71 - Мызгин, 29, 54, 73, Аралин, 34-пен., 44, 75, 90), «Лада-Университет» - «Локомотив-НН» - 3:0 (техн.), «Волна» - РЦПФ «Нижний Новгород-м» - 2:0 (Дрягин, 23, Горелишвили, 69), «Дорожник» - «СШОР-Волга-м» - 5:0 (Ювенко, 9, 45, Верушкин, 58, Антонов, 85, Макеев, 87), «Сызрань-2003-СШОР-2» - «Зенит-Ижевск-м» - 1:1 (Амплеев, 68 - Бубин, 86). 8 сентября: «Мордовия-м» - «Химик» Дзж - 1:3 (Сарычев, 49 - И. Стрелов, 1, А.В. Ермаков, 8, 32).
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД. «Десятка». 1. «Дорожник» Каменка - 48 очков (20 игр, мячи 62:11). 2. «Волна» Ковернино - 47 очков (20 игр, мячи 72:17). 3. «Химик-Август» Вурнары - 47 очков (17 игр, мячи 58:8). 4. «Зенит» Пенза - 44 очка (19 игр, мячи 61:15). 5. «Химик» Дзержинск - 34 очка (19 игр, мячи 40:35). 6. «Локомотив-НН» Нижний Новгород - 30 очков (20 игр, мячи 40:31). 7. «Сызрань-2003-СШОР-2» - 24 очка (20 игр, мячи 31:51). 8. «Зенит-Ижевск-м» - 22 очка (18 игр, мячи 30:34). 9. «Мордовия-м» Саранск - 22 очка (18 игр, мячи 26:37). 10. «СШОР-Волга-м» Ульяновск - 21 очко (19 игр, мячи 21:55).
«МОРДОВИЯ-м» Саранск - «ХИМИК» Дзержинск - 1:3
Голы: 0:1 - Иван Стрелов (1), 0:2, 0:3 - Александр В. Ермаков (8, 32), 1:3 - Артем Сарычев (49).
«Мордовия-м»: Шебанов, Сарычев (к), Галкин (Иркаев, 74), Калиханов, Мухин, Федак, Чемарин, Купцов (Гололобов, 69), Бояркин, Д. Афанасьев (Шмаков, 84), А.А. Ермаков. Тренеры - Василий Дмитренко и Максим Будников.
«Химик» Дзж: Якимов, Широков (к), Кудряшов, Прыгунов, Иванкин (Дерешев, 88), В. Ермаков, Мих. Попов (Квасов, 73), Борисов, И. Стрелов, Федотов (Калинин, 62), А.В. Ермаков (Макс. Попов, 90+1). Главный тренер - Олег Макеев.
Предупреждены: Д. Афанасьев, 37, А.А. Ермаков, 45, Мухин, 55, Бояркин, 89 - Прыгунов, 35.
Судьи: Гуреев, Харьков (оба - Саратов), Сливчук (Энгельс).
Инспектор: Александр Коробков (Ульяновск).
8 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 100 зрителей.
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