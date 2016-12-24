МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Мордовия будет отбиваться от «Бризбена», «Канзаса» и «Колорадо»
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
Вечером 9 сентября футболисты «Мордовии» Денис Шебанов, Руслан Навлетов, Денис Соболев и Радик Юсупов примерили на себя роль наставников юных футболистов. Квартет доморощенных мастеров провел тренировку для мальчишек 2013 и 2014 годов рождения, занимающихся в футбольной школе «Юниор».
Мероприятие проходило в уютной атмосфере саранского Дворца спорта. Для дошкольников визит представителей главной команды республики стал по-настоящему незабываемым событием. На протяжении часа малышам объясняли и наглядно демонстрировали, как правильно выполнять упражнения, помогающие развивать технику обработки мяча, а также другие футбольные навыки.
Весьма символично, что помогал игрокам «Мордовии» проводить мастер-класс известный в республике детский тренер Денис Кукушкин. В свое время Денис Петрович был как раз одним из тех, кто курировал «Мордовию-93», из рядов которой билет в большой футбол получили Юсупов, Соболев и Навлетов. Завершилась дружеская встреча футболистов с юными поклонниками кожаного мяча традиционной фотосессией и раздачей автографов.
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
Делегация во главе с Петром Тултаевым изучила опыт очистки сточных вод Новочебоксарска и Чебоксар
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
Исправно платившие за услуги ЖКХ жители Саранска неожиданно для себя могли остаться без газоснабжения
В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» прозвучали откровения матери спасенной в Саранске малышки
Новые собственники «Тепличного» обещают обойтись без «крутых» мер и взвинчивания цен на продукцию