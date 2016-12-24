МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Вечером 9 сентября футболисты «Мордовии» Денис Шебанов, Руслан Навлетов, Денис Соболев и Радик Юсупов примерили на себя роль наставников юных футболистов. Квартет доморощенных мастеров провел тренировку для мальчишек 2013 и 2014 годов рождения, занимающихся в футбольной школе «Юниор».

Мероприятие проходило в уютной атмосфере саранского Дворца спорта. Для дошкольников визит представителей главной команды республики стал по-настоящему незабываемым событием. На протяжении часа малышам объясняли и наглядно демонстрировали, как правильно выполнять упражнения, помогающие развивать технику обработки мяча, а также другие футбольные навыки.

Весьма символично, что помогал игрокам «Мордовии» проводить мастер-класс известный в республике детский тренер Денис Кукушкин. В свое время Денис Петрович был как раз одним из тех, кто курировал «Мордовию-93», из рядов которой билет в большой футбол получили Юсупов, Соболев и Навлетов. Завершилась дружеская встреча футболистов с юными поклонниками кожаного мяча традиционной фотосессией и раздачей автографов.