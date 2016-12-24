ШИРШИКОВ, ЯЩУК И КАДЕЕВ - БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

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Воспитанники мордовского футбола Сергей Ширшиков, Артем Ящук и Никита Кадеев завоевали бронзовые медали чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации в составе сборной Западного военного округа - армейского коллектива, сформированного на базе команды «Гвардеец» (Ковров), диктующей моду в чемпионате Владимирской области.
Ведомственные соревнования, которые были возрождены в знаменательном 2018 году после 12-летнего затишья, проходили на полях двух крымских городов - Евпатории и Севастополя. В матче за третье место сборная ЗВО со счетом 2:1 победила представителей Восточного военного округа - команду, сформированную на основе читинского «Каспия». Защитник Сергей Ширшиков, наряду со всем прочим, выполнял обязанности капитана «красно-синих». Полузащитник Артем Ящук отметился двумя голами - в ворота сборной Военно-космических сил (3:2) и Черноморского флота (6:1). Защитник Никита Кадеев хладнокровно реализовал пенальти в ворота сборной ВДВ в полуфинале (1:2), а еще стал автором голевого ассиста в битве за «бронзу». В финале «десантники» уступили сборной Южного военного округа (2:5), которая выиграла турнир во второй раз подряд.
С гордостью отмечаем и тот факт, что дед Сергея Ширшикова по материнской линии, гвардеец ФК «Мордовия» Анатолий Иванович Костерин (более 100 матчей за саранский «Спартак»), в 1972 году становился серебряным призером аналогичного турнира, когда так же, как и его внук, проходил службу в армии.
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