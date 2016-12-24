ПОБЕДА ПРИ ВНУШИТЕЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

Молодежная сборная России идет по стопам национальной

Молодые россияне добились победы в стартовом матче отборочного цикла МЧЕ-2021 над командой Сербии, собрав на трибунах стадиона «Мордовия Арена» в Саранске впечатляющую аудиторию - 28 тысяч 220 зрителей. Не сказать, чтобы эта игра изобиловала остротой у ворот. Тем не менее трибуны по-особенному переживали за команду 35-летнего Михаила Галактионова.

В составе российской молодежки в столице нашей республики сыграли, по сути, уже состоявшиеся звезды отечественного футбола, футболисты, задающие тон в топовых клубах. Автором победного гола на 20-й минуте стал московский армеец Игорь Дивеев, автором голевой навесной передачи в штрафную - защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев. В перерыве матча легендарный спартаковец Андрей Тихонов подарил Владимиру Волкову футболку национальной команды, поздравив Главу Мордовии с наступающей юбилейной датой. Ну, а вчера вечером, когда этот номер «ВС» уже был сверстан и отправлен в печать, молодежная сборная России встречалась в Софии с Болгарией. Будем внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

Тем временем национальная сборная России порадовала и в гостевом противостоянии с Шотландией, и в домашнем поединке с Казахстаном. Пропустив первыми на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, россияне обрушили на ворота хозяев такой шквал атак, что, казалось, счет просто обязан вырасти до разгромного. Однако этого не произошло. Моменты так и остались моментами, что спровоцировало нервную концовку. Тем не менее гол Артема Дзюбы (на 40-й минуте) и автогол Стивена О’Доннелла (на 59-й) стали залогом волевой победы (2:1).

Победа в Калининграде выдалась трудовой. Подопечные Станислава Черчесова владели подавляющим преимуществом, воплотить которое в гол мешал «автобус», который футболисты в желтой форме припарковали и у своей штрафной площади. По-настоящему счастливой для многомиллионной армии российских футбольных болельщиков стала 89-я минута, когда Марио Фернандес головой послал мяч в сетку, филигранно замкнув навес со штрафного в исполнении Александра Головина (1:0).

Добавим, что капитан сборной России Артем Дзюба продолжает бомбардирскую гонку. Сейчас на его счету 6 забитых мячей (один - с пенальти), что соответствует второй строчке в общем списке. Больше забил только израильтянин Эран Захави (9 мячей). На третьей позиции - австриец Марко Арнаутович (6 мячей, 2 - с пенальти). Пять точных попаданий с игры - в активе немца Сержа Гнабри, румына Клаудиу Кешеру и англичанина Рахима Стерлинга.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ - 2021

Матч отборочного турнира в 5-й группе

РОССИЯ (молодежная) - СЕРБИЯ (молодежная) - 1:0

Гол: 1:0 - Игорь Дивеев (20).

Россия: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов, Ломовицкий (Лесовой, 90+1), Обляков, Умяров, Кучаев (Грулев, 71), Чалов (Игнатьев, 80). Главный тренер - Михаил Галактионов.

Сербия: М. Илич, Терзич, Павлович, С. Маркович (Златанович, 69), Деветак, Аджич (Бирманчевич, 64), И. Илич, Петрович (Машович, 57), Л. Илич, Влахович (Тедич, 57), Йовелич (Рачич, 64). Главный тренер - Ненад Милованович.

Предупреждены: Евгеньев, 22, Дивеев, 47, Ломовицкий, 71, Сафонов, 90+3 - Петрович, 37, Деветак, 38, И. Илич, 40, С. Маркович, 66.

Удален: И. Илич, 58 (ввиду второго предупреждения).

Судьи: Лукьянчукас, Радиус, Снарскис (все - Литва).

6 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 28 220 зрителей.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ - 2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ГРУППА «I»

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-го тура (6 сентября): Кипр - Казахстан - 1:1 (Сотириу, 39 - Щеткин, 2), Сан-Марино - Бельгия - 0:4 (Батшуайи, 43-пен., 90, Мертенс, 57, Шадли, 64), Шотландия - РОССИЯ - 1:2 (Макгинн, 11 - Дзюба, 40, О’Доннелл, 59).

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-го тура (9 сентября): РОССИЯ - Казахстан - 1:0 (Марио Фернандес, 89), Шотландия - Бельгия - 0:4 (Лукаку, 10, Вермален, 24, Алдервейрелд, 33, Де Брюйне, 82), Сан-Марино - Кипр - 0:4 (Кусулос, 2, 73, Папулос, 39, Артиматас, 75).



ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

7-й тур (10 октября): Бельгия - Сан-Марино, Казахстан - Кипр, РОССИЯ - Шотландия.

8-й тур (13 октября): Казахстан - Бельгия, Кипр - РОССИЯ, Шотландия - Сан-Марино.

9-й тур (16 ноября): Кипр - Шотландия, РОССИЯ - Бельгия, Сан-Марино - Казахстан.

10-й тур (19 ноября): Бельгия - Кипр, Сан-Марино - РОССИЯ, Шотландия - Казахстан.