ПОРАЖЕНИЕ, В КОТОРОМ ТРУДНО УПРЕКНУТЬ

«Мордовия» выжимает из себя максимум, несмотря ни на что

Быстрый гол Александра Джумаева подарил надежду, что домашний матч с «Лучом» сложится для «Мордовии» хорошо. Саранская команда, терзаемая откровенно нефутбольными проблемами в совокупности с травмами ведущих игроков, несмотря ни на что, старалась, как только могла. При этом тренерский штаб был вынужден выпустить на поле тех футболистов, кто еще остался в обойме. Но, на беду, в начале второго тайма случились два совсем необязательных стандарта - пенальти и штрафной. Реализовав их, «Луч» вырвал победу.

ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - «ЛУЧ» Владивосток - 1:2

Голы: 1:0 - Александр Джумаев (15), 1:1 - Александр Носов (52-пен.), 1:2 - Даур Квеквескири (61).

ФК «Мордовия»: Смирнов, Ятченко, Климов, Юсупов, Стрелов (Бояркин, 82), Хрипков (к), Соболев, Навлетов, Дворецков, Джумаев (Ермаков, 45+2), Сергеев (Буранов, 72). Главный тренер - Марат Мустафин.

«Луч»: Котляров (к), Ботака-Иобома, Марущак, Магадиев, Аравин, Стеклов, Катрич (Абазов, 65), Пономаренко (Насадюк, 62), Саламатов (Носов, 34), Квеквескири (Кротов, 83), Гордиенко (Степанец, 73). Главный тренер - Рустем Хузин.

Предупреждены: Ятченко, 30, Стрелов, 52, Хрипков, 53, Юсупов, 86 - Марущак, 26, Саламатов, 31, Ботака-Иобома, 77, Стеклов, 90+2.

Удален: Марущак, 69 (2 ж.к.).

Судья: Васильев (Ижевск), Мосякин, Кобзев (оба - Москва).

Резервный арбитр: Рустам Равилов (Саранск).

Делегат ФНЛ: Яков Брегман (Москва).

Инспектор: Алексей Резников (Ярославль).

7 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 1243 зрителя.

ПОСЛЕ МАТЧА

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:

- В первом тайме мы контролировали игру, забили неплохой гол, хорошо владели мячом, не позволяли что-то создать сопернику у наших ворот. Во втором тайме пенальти, конечно, подкосил команду. Нужно было играть выше, в домашних матчах - тем более. Но, наверное, это все-таки психологический момент. Пропустив мяч, команда села назад. Затем результат предопределил стандарт. Два игрока выпрыгивали. Казалось, ничего особенного. Но почему-то назначается штрафной. Надо отдать должное исполнителю, удар у него получился неберущимся. В итоге - снова остаемся без очков, которые очень хотелось завоевать. К сожалению, у нас сложная ситуация по составу, много травмированных. Но в любом случае я благодарю своих ребят за то, что они старались, очень хотели победить.

- Отражается ли на команде тот факт, что клубу так и не удалось погасить долги, чтобы открыть трансферное окно?

- Конечно, все это сказывается. В профессиональном спорте мелочей не бывает, и ничего не проходит бесследно. Надеемся, что финансовый вопрос скоро уладится. Требовалось укреплять состав, а у нас сплошные потери. И, конечно, такая обстановка позитива не добавляет. Тут нужно опять садиться и разговаривать, принимать какие-то решения. Потому что дай бог доиграть в такой ситуации до конца осенней части. Долго так продолжаться не может... Сложно. Все очень сложно. Вы же сами видите, что на замену уже приходится выпускать футболистов из молодежки. Даем им шанс проявить себя, это тоже нужно делать. Но, с другой стороны, иного резерва у нас сейчас просто не имеется. Хорошо, если Денис Поярков и Сергей Сухарев к ближайшим играм восстановятся. В то же время Рустем Мухаметшин, Александр Теняев и Антон Орлов выбыли. Замены идут уже даже не на усиление, а чтобы хоть как-то соответствовать уровню ФНЛ.

- Насколько серьезна травма Виктора Сергеева?

- После обследования выяснится, сломан ли у него нос. То же самое можно сказать про Александра Джумаева. Сломана рука или нет, покажут снимки. Но деваться от всего этого нам некуда. Будем стремиться цеплять очки теми футболистами, которыми располагаем. Но это не дело, конечно. Когда нужен результат, а у тебя фактически только 12 человек в обойме, трудно что-то предпринять. В общем, все очень-очень тяжко.

Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»:

- Для нас это был сложный матч. Два совершенно разных тайма. Сначала очень долго входили в игру, пропустили быстрый гол. Могли и больше пропустить, но «Мордовия» в ряде моментов нас простила. После перерыва вышли совсем с другим настроем. В раздевалке состоялся достаточно жесткий разговор. В чем причины неувязок в первом тайме?! Не хотелось бы искать отговорки. Но, в частности, предыгровую тренировку мы провести не успели, да и на искусственном поле очень давно не играли. По большому счету мы рады этой победе. Но по игре «Лучу», естественно, надо еще прибавлять… Удаление?! Да, это поменяло рисунок игры, нам пришлось перестроить схему, действовать в пять защитников. Могли еще в контратаке забить, но не вышло. В целом футбол вышел динамичным. «Мордовия» - хорошая команда. Могу пожелать саранской команде только успехов.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 12-го тура. 7 сентября: «СКА-Хабаровск» - «Авангард» - 1:0 (Кацаев, 49), ФК «Нижний Новгород» - ФК «Армавир» - 1:0 (Темников, 60; на 57-й мин. Игнатович не реализовал пенальти), «Шинник» - «Томь» - 2:1 (Дроздов, 36, Низамутдинов, 47-пен. - Калинский, 49), «Чертаново» - «Нефтехимик» - 2:2 (Герчиков, 19, Цыпченко, 84 - Хубаев, 9, Уридия, 78), «Спартак-2» - «Краснодар-2» - 0:3 (Онугха, 29, 68, Черников, 62), ФК «Мордовия» - «Луч» - 1:2 (Джумаев, 15 - Носов, 52-пен., Квеквескири, 61), «Факел» - «Енисей» - 1:1 (Воробьев, 23 - Долгов, 42), «Чайка» - «Ротор» - 2:1 (Шайморданов, 8, Павленко, 29 - Пискунов, 62). 8 сентября: «Текстильщик» - «Балтика» - 1:5 (Сидоров, 5 - Аллеф, 54, 86-пен., 90+1, Маркин, 69, 88-пен.), «Торпедо» - ФК «Химки» - 1:0 (Божин, 17).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

13-й тур. 14 сентября (суббота): «Луч» - ФК «Нижний Новгород» (10:00), «Енисей» - «Балтика» (13:00), «Томь» - «Спартак-2» (14:00), «Нефтехимик» - «Шинник» (16:00), «Текстильщик» - «СКА-Хабаровск» (16:00), «Авангард» - ФК «Мордовия» (17:00), «Ротор» - «Факел» (17:00), ФК «Химки» - «Чайка» (18:00), «Торпедо» - «Краснодар-2» (18:00). 15 сентября (воскресенье): ФК «Армавир» - «Чертаново» (17:30).

БОМБАРДИРЫ: 8 (1 пен.) - Иван Сергеев («Торпедо»), 8 (2 пен.) - Денис Макаров («Нефтехимик»), 7 - Амур Калмыков (ФК «Армавир»), Александр Руденко («Спартак-2»), 7 (3 пен.) - Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), 6 (1 пен.) - Михаил Маркин («Балтика»), 5 - Игорь Портнягин (ФК «Нижний Новгород»), Мераби Уридия («Нефтехимик»), Камран Алиев (ФК «Химки»), 5 (1 пен.) - Саид Алиев («Луч»), 5 (3 пен.) - Эльдар Низамутдинов («Шинник»).