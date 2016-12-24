Валерий Тодоровский: «Это был адский ребус!»

Известный режиссер рассказал о своей новой драматической киноленте «Одесса», основанной на воспоминаниях из детства

Об Одессе у каждого есть собственное представление. Даже у тех, кто там не бывал. Бульвары, платаны, оперный театр, Потемкинская лестница, «Одесские рассказы» и неподражаемый одесский юмор - ряд можно продолжать до бесконечности. Но для фильма Валерия Тодоровского «Одесса» все эти одесские стереотипы не имеют значения. И вроде бы картина рассказывает об эпидемии холеры, случившейся в Одессе почти полвека назад. Но холера здесь - скорее фон. Фильм - не об эпидемии и не о городе, запертом на карантин, а о людях, которые в этих условиях впервые почувствовали себя свободными. И стали действовать без оглядки на запреты, повсеместные в эпоху, о которой идет речь.

О фильме «Одесса» Валерия Тодоровского стали говорить задолго до его выхода на экраны кинотеатров. Показы на кинофестивалях, мнения критиков, которые разделились, только подстегивали интерес к этой картине. Сильный актерский состав (Валерий Петрович может и умеет подбирать людей на роли так, что не запомнить это потом невозможно): Ирина Розанова, Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт, Евгения Брик и многие другие - все это сделало «Одессу» самой ожидаемой премьерой года.

Сам фильм в Одессе снять, увы, не удалось - а именно об этом так мечтал Валерий Тодоровский. Режиссер признался, что «Одесса» - в чем-то его личная история, снятая во многом по его воспоминаниям.

- Валерий, ваш фильм - о советских временах. Знаменитые режиссеры того времени Кира Муратова, Марлен Хуциев, да и ваш отец Петр Тодоровский - их фильмы как-то вдохновляли вас?

- Имена режиссеров, которых вы сейчас назвали, - я на них вырос. Это как бы кровь, которая во мне течет, - она оттуда. Поэтому и Муратова, и Хуциев, и, конечно же, папа - это то, из чего я взялся. Поэтому, что бы я ни делал, за чтобы я ни взялся, так или иначе я иду за ними. Это неизбежно и происходит неосознанно. Но этот фильм - моя попытка рассказать что-то свое…

- Насколько известно, в фильме нашла отражение ваша личная история. Это действительно так?

- Я в 1970 году, восьмилетним мальчиком, застрял в Одессе у родственников. Случилась холера, город закрыли. И какие-то кусочки той жизни остались в моей памяти. У меня всегда была мысль снять про это фильм. Это не значит, что все это - я, что это все - про меня, что все эти люди, которых вы видите в фильме, реально там были. Но это все равно часть меня - моей семьи, соседей, друзей, знакомых… Многое, конечно, было придумано, но в целом, в основе - это личная история, которая идет из моего детства. Но сразу скажу, что фильм не претендует на какую-то историчность или точность изображения эпохи и обстоятельств - скорее, это воспоминания. Хотя мы довольно достоверно изучили то время и что происходило в этом городе в период эпидемии.

- В фильме есть две фразы. Герой Леонида Ярмольника сначала говорит: «Надо делать все, что хочется, - ведь завтра нет». И вторая, уже в конце: «Если всем от этого плохо, то так нельзя». Сами вы, как человек, к чему больше склоняетесь?

- Я сам так живу. Я утром говорю себе: «Живи сейчас, делай всё, что ты хочешь, не пытайся делать что-то через силу - просто дыши». А потом вдруг вечером происходит пересмотр всех позиций, я начинаю понимать, что надо все же смотреть вокруг и принимать это во внимание... Есть некий такой дуализм в нашей жизни…

- Вы довольны результатом? Как, на ваш взгляд: картина получилась?

- Недоволен очень многим. Это был адский ребус, так как Одессу надо было собрать из разных городов. И это была технологически сложная задача: просто взять и из воздуха сделать. Этот фильм - скорее, попытка найти ту Одессу, которая была тогда... У меня в голове всегда много идей, как можно было бы сделать лучше, но я никогда не жалею ни об одном своем кардинальном решении. Не жалею о том, каких актеров выбираю на роли - каждый на своем месте, не жалею об операторе, и так далее. А о том, что получается в итоге… Это я сам не сразу понимаю, честно говоря. Обычно ты теряешь в какой-то момент ощущение фильма, над которым только что работал. И уже через пару лет ты видишь, что он идет по телевизору. Смотришь - и думаешь: «Боже, почему я не сделал вот так?!»

- Чего вам стоило снимать Одессу не в Одессе?

- Это был такой сложный паззл. Мы снимали в Таганроге какие-то «одесские» улочки, а трамвай, который присутствует в фильме, вообще привезли из Волгограда - с командой людей, которые им управляли. Его поставили на определенной ветке в Таганроге, и он мог ездить, а мы снимать в нем и рядом с ним. И это были большие усилия и деньги. Снимали бы мы в Одессе - все это было бы просто в обычном трамвае на тех реальных улицах. А тут в Таганроге - трамвай из Волгограда, и все это под Одессу... Это была мучительная история! С другой стороны, желание снять этот фильм у меня было настолько велико, что я готов был идти на эти жертвы. Потому что изначально - когда стало понятно, что мы в Одессе фильм не снимем, - мой друг и продюсер киноленты Леонид Ярмольник сказал: «Значит, надо взять и снимать его где угодно!» И он оказался прав. У меня еще был мой персонально-личный момент: я хотел просто снять в Одессе фильм. Понимаете, что я имею в виду? Приехать туда со своей группой, поселиться там - и ходить по этим улицам, и работать… Для меня это был вдохновляющий момент - прожить и пережить это ощущение… В итоге фильм я снял, но не прожил это ощущение - потому что в Одессе я так и не был...

- Вам запретили работать в этом городе? Не пустили?

- Я как раз хотел сказать, что это было не потому, что мне запретили туда ехать. Мне и разрешали, и пускали. Но количество проблем, связанных с этим, перевешивало все плюсы от этой возможности. Это не история про то, что нам сказали: «Нет, не дадим вам снимать!» Мы просто не могли понять, чем это может закончиться…

- Скажите, а вы до сих пор хотите снять фильм в Одессе? Не этот, конечно, а любой другой?

- Вот сейчас я задумался… Не знаю. Есть какое-то странное ощущение. На протяжении 25 лет я хотел снять фильм в Одессе - но не знал, что там снимать... И вот возникло это «что» - но не в Одессе… Теперь нужна хорошая идея, сценарий, чтобы все-таки воплотить свою мечту.

- На Украине ваш фильм выйдет?

- Я был бы счастлив, если бы его там показали - и вообще на Украине, и в Одессе в частности. Я же там родился, там провел свое детство, эта страна мне близка... А что там решат насчет проката - не ко мне вопрос, я просто буду ждать показа фильма там...

- Кстати, финал у фильма получился не совсем однозначный…

- Нет, там все предельно ясно. Там говорится о том, что ничего этого в нашей жизни больше нет. Главное для меня - то, чем это все закончилось: что нет больше этой Одессы, этой страны - Советского Союза, этого мира. Все растворилось в тумане…