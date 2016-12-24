В Саранске 15 сентября на отдельных участках будет временно ограничено движение транспорта

«Учиться не стыдно»
Делегация во главе с Петром Тултаевым изучила опыт очистки сточных вод Новочебоксарска и Чебоксар
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения матча чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2019-2020 годов между футбольными клубами «Тамбов» и ЦСКА (Москва) на стадионе «Мордовия Арена»
15 сентября в период с 13:30 до 20:30 для организации пешеходного движения на стадион «Мордовия Арена» будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих участках:
по ул. Коммунистической от пр. Ленина до ул. Волгоградской;
по ул. Волгоградской от ул. Коммунистической до ул. Короленко;
по проспекту Российской Армии.
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.
С 13:30 до 20:30 временное ограничение движения и стоянки транспорта будет действовать на следующих объектах улично-дорожной сети:
ул. Рабочей на участках от ул. Советской до ул. Коммунистической и от ул. Коммунистической до дома № 34 по ул. Рабочей;
ул. Володарского на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической;
на участке дороги от ул. Крупской до ул. Коммунистической (выезд с кольцевой развязки на ул. Коммунистическую).
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также транспортные средства, собственниками (владельцами) которых являются физические лица, зарегистрированные в жилых домах, расположенных на данных участках улиц.
С 13:30 до 20:30 временно будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по дублерам ул. Севастопольской на участке от дублера ул. Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла (четная и нечетная стороны).
Исключение составят общественный транспорт, транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также транспортные средства, собственниками (владельцами) которых являются физические лица, зарегистрированные в жилых домах, расположенных на данных участках улиц и на улицах, пересекающихся с этими участками.
Делегация во главе с Петром Тултаевым изучила опыт очистки сточных вод Новочебоксарска и Чебоксар
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