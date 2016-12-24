«РМ Рейл» приняла участие в международной железнодорожной выставке

«Люди есть люди, они просто хотят жить»
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...
Результаты и перспективы дальнейшего развития вагоностроительной отрасли республики обсуждались в ходе очередной рабочей встречи Главы РМ Владимира Волкова с генеральным директором компании «РМ Рейл» Павлом Овчинниковым.
Сейчас на предприятиях холдинга трудятся в общей сложности 6,5 тысячи человек. До конца года штат должен увеличиться до 6825 человек. Никаких задержек по зарплате сейчас не существует. Более того, успешно реализуется масштабная программа модернизации действующего производства.
В конце августа компания представила свои новинки на международной железнодорожной выставке «PRO//Движение.Экспо», проходившей в Москве. В экспозицию вошла, в частности, 80-футовая платформа, предназначенная для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Производство данного изделия, сертифицированного в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, освоено совсем недавно. Как ожидается, проект позволит создать около 150 новых рабочих мест. Другая разработка - крытый вагон увеличенной грузоподъемности - по своим технико-экономическим показателям и вовсе обошла все существующие в России аналоги. В настоящее время модель находится на испытаниях. Серийный же выпуск предполагается освоить в 2020 году на саранской площадке «Рузхиммаша». В нем будет задействовано свыше 270 сотрудников.
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
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В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
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19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из...