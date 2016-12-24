Владимир Волков укрепил свои позиции в рейтинге влияния глав российских субъектов

По результатам августовского рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций Владимир Волков занял восьмое место в группе губернаторов с очень сильным влиянием.

За прошедший месяц его позиции укрепились на один пункт. При этом никаких иных перемещений ни в первой тройке, ни в пятерке руководителей территорий не произошло. Самым влиятельным среди них вновь признан мэр Москвы Сергей Собянин. За ним следуют Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов. На четвертой строчке обосновался Андрей Воробьев (Подмосковье), на пятой - Александр Беглов из Санкт-Петербурга. Шестое место сохранил за собой Алексей Дюмин (Тульская область), седьмое - самарский губернатор Дмитрий Азаров.

По мнению генерального директора АПЭК Дмитрия Орлова, на распределение позиций на сей раз в немалой степени повлияли реализуемые на местах крупные инфраструктурные проекты, а также продвижение собственных инициатив на федеральном и межрегиональном уровнях. В экспертном опросе, традиционно проведенном методом закрытого анкетирования, приняли участие 27 политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов.