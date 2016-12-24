Владимир Волков раскритиковал строителей за медлительность

Тема строительства детских садов в поселке Ромоданово и селе Пензятка Лямбирского района (на 160 и 70 мест соответственно) получила на неделе свое продолжение.

В ходе проведенного Главой РМ совещания по вопросам развития социальной инфраструктуры населенных пунктов республики, в том числе в рамках реализации национальных проектов, отмечалось, что темпы строительства этих объектов по-прежнему далеки от оптимальных. Особенно острой критике была подвергнута деятельность подрядной организации «СМУ № 1». «До 1 октября необходимо завершить работы на внешнем контуре, сделать кровлю, подвести все инженерные сети и коммуникации и, наконец, приступать к благоустройству территории, - подчеркнул Владимир Волков. - Республика получает по нацпроектам немалые средства. Каждый должен осознавать меру личной ответственности за то, чтобы всё было построены качественно и в срок».