Республиканский Центризбирком известил о ликвидации ряда отделений политических партий

Речь идет о «Народной партии России», «Социал-демократической партии России», «Народной партии «За женщин России» и «Союзе Горожан».

Данное решение принято управлением минюста по РМ на основании соответствующих распоряжений федерального ведомства, а также с учетом мнения Верховного суда РФ. Помимо того, как сообщается, высшим судебным органом страны на пять месяцев (с 25 июля) приостановлена деятельность партия «Великое Отечество» и ее региональных отделений.