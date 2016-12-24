Республиканский Центризбирком известил о ликвидации ряда отделений политических партий

«Люди есть люди, они просто хотят жить»
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...
Речь идет о «Народной партии России», «Социал-демократической партии России», «Народной партии «За женщин России» и «Союзе Горожан».
Данное решение принято управлением минюста по РМ на основании соответствующих распоряжений федерального ведомства, а также с учетом мнения Верховного суда РФ. Помимо того, как сообщается, высшим судебным органом страны на пять месяцев (с 25 июля) приостановлена деятельность партия «Великое Отечество» и ее региональных отделений.
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...
В современном мире люди потребляют вещей и услуг гораздо больше, чем в прежние времена. Зачастую это приводит к тому, что на свалках оказываются...
В Саранске по подозрению в мошенничестве задержали сотрудников частной фирмы, продававших пенсионерам газовые сигнализаторы по завышенным...
19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из...
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
Делегация во главе с Петром Тултаевым изучила опыт очистки сточных вод Новочебоксарска и Чебоксар
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Исправно платившие за услуги ЖКХ жители Саранска неожиданно для себя могли остаться без газоснабжения
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей