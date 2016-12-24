В Мордовии вновь уточнены бюджетные параметры

За счет безвозмездных перечислений из федеральной казны общие объемы поступлений выросли на 177, 8 млн рублей.

С учетом поправок, одобренных на прошедшей сессии Государственного собрания РМ, доходы региональной казны теперь составляют 39 миллиардов 795 миллионов рублей, расходы - 39 миллиардов 944 миллиона рублей. «Покрыть» имеющийся дефицит планируется за счет финансовых ресурсов, оставшихся на счетах республики.

Как сообщила первый заместитель министра финансов Мордовии Любовь Романенкова, полученные деньги будут направлены, в частности, на создание дополнительных мест в детском саду села Белозерье Ромодановского района (72,9 млн руб.), на модернизацию построенных к футбольному первенству планеты тренировочных площадок (55,5 млн), на обеспечение лекарствами детей-инвалидов (17,3 млн). Также около 9,4 миллиона рублей пойдет на ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего и последующих детей, 9,3 млн - на развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, 6,6 миллиона - на господдержку малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, проведенные перемещения денежных средств позволили изыскать 248,7 млн рублей на оплату труда муниципальных служащих и 743 миллиона - на зарплаты работникам государственных учреждений и органов власти.