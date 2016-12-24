В республике подведены итоги воскресных выборов

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ЦИК Мордовии подвел итоги воскресных основных и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований во всех 22 сельских районах республики, а также местных референдумов.
Всего в борьбу за 407 мандатов в 79 муниципальных образованиях включились 1054 кандидата. Явка составила в среднем 63,9 процента - это около 55 тысяч человек. Наибольшую активность проявили жители Ромодановского, Инсарского и Атяшевского районов - 74,2, 73 и 72,9 процента соответственно. Представители «Единой России» вполне предсказуемо завоевали 390 мандатов. Еще 8 мандатов достались самовыдвиженцам, 3 - кандидатам от КПРФ, 2 - от «Справедливой России» и один - либерал-демократу. Еще в трех округах будут проведены повторные выборы.
Отметим, что в Единый день голосования в шести поселениях Атяшевского, Большеберезниковского, Дубенского и Ичалковского районов также прошли референдумы по вопросам самообложения граждан.
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