В Саранске 15 сентября изменятся маршруты общественного транспорта

Социальный фокус национальных проектов
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В день проведения футбольного матча между командами «Тамбов» и ЦСКА 15 сентября в Саранске изменятся схемы движения общественного транспорта.
Автобусы, троллейбусы и «газели» изменят свои маршруты движения с 13:30.
Автобусные маршруты №№ 1, 32, 40 будут следовать по улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам.
Автобусные маршруты №№ 7, 13, 17, 31 будут следовать по улице Полежаева, проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам.
Автобусные маршруты №№ 15, 16, 28, 37, 44, 45 проследуют по улице Полежаева, проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова и далее по привычным маршрутам.
Автобусные маршруты №№ 19, 22, 35 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу А. Невского и далее по действующим маршрутам.
Автобусные маршруты №№ 36, 38 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу Севастопольскую и далее по действующим маршрутам.
Автобусный маршрут № 5 будет осуществлять движение без заезда во 2-й микрорайон ЖК «Юбилейный».
Автобусы по маршруту № 6 будут заменены на троллейбусы с 6:00.
Автобусный маршрут № 8 будет следовать по улицам Осипенко, А. Невского, Серова, Б. Хмельницкого с выходом на проспект Ленина и далее по привычному маршруту.
Автобусный маршрут № 20 вместо улиц Московской и Рабочей будет следовать по улице Севастопольской с выходом на привычный маршрут - улицу Волгоградскую.
Автобусный маршрут № 27 проследует по улицам Косарева, Т. Бибиной, проспекту 70 лет Октября, улицам Севастопольской, А. Невского, Осипенко.
Автобусный маршрут № 29 проследует от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычному маршруту.
Троллейбусы по маршруту № 5 будут заменены на автобусы с 6:00. С 13:30 маршрут будет следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по действующему маршруту.
Работа троллейбусного маршрута № 15 и автобусного маршрута № 14 будет приостановлена с 6:00. Вместо троллейбусного маршрута № 15 будет усилена работа автобусного маршрута № 20, вместо автобусного маршрута № 14 - работа троллейбусного маршрута № 13.
После матча жители Саранска, посетившие матч, до своего места жительства смогут добраться на общественном транспорте с остановок по улицам Полежаева и Коммунистической, а также на специальных автобусах с ул. Севастопольской на пересечении с проспектом Российской Армии, которые проследуют на Химмаш, Светотехстрой и Юго-Запад.
Плата за проезд будет осуществляться в соответствии с действующими тарифами.
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