Кровавое застолье

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C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
7 сентября в одном из домов по проспекту 70-летия Октября в Саранске собралась мужская компания из трех человек, чтобы распить припасенное спиртное.
Пропуская по одной, мужчины начали быстро пьянеть, и общение переросло в словесную перепалку между хозяином жилья и одним из его гостей.
57-летний ранее судимый Сергей Власов свою правоту решил доказать с помощью ножа. Схватив клинок, он нанес удар гостю в область лопатки - 43-летний собутыльник от этой травмы скончался на месте.
О том, что в квартире произошло убийство, в полицию сообщил третий участник застолья. На указанный адрес выехали сотрудники Росгвардии и наряд полиции. Правоохранители обнаружили тело и задержали подозреваемого, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас злоумышленник находится под стражей, свою вину он не отрицает. За содеянное Власову может грозить до 15 лет неволи.
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
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В современном мире люди потребляют вещей и услуг гораздо больше, чем в прежние времена. Зачастую это приводит к тому, что на свалках оказываются...