Жевать, не пережевать

В Зубовой Поляне воришка похитил из магазина 148 упаковок жвачки.

Республиканские правоохранители занимаются поиском любителя жевательной резинки. В августе худощавый парень, возрастом примерно 20-25 лет, украл из магазина в Зубовой Поляне полторы сотни упаковок этого ходового товара. Процесс хищения попал на камеру видеонаблюдения, снимок с изображением нарушителя уже доступен общественности.

Сотрудники министерства внутренних дел региона обращаются ко всем гражданам с просьбой сообщить данные о личности или местонахождении разыскиваемого по телефонам: 89997780600, 8(83458) 38-59-28 или 02.