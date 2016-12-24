Один погибший и почти полтора десятка пострадавших

За несколько дней в Мордовии произошло больше десятка ДТП.

Наиболее серьезным из них стал случай с 39-летним водителем «Тойоты Рав 4». Днем 9 сентября мужчина сел за руль своего кроссовера и отправился в путь по автодороге Саранск - Б. Березники. Пролетая по трассе на высокой скорости, он не справился с управлением автомобилем и завершил поездку в кювете. Слетев с дороги, иномарка перевернулась, автомобиль сильно покорежило. Досталось и его владельцу - в результате аварии мужчина угодил в больницу с серьезными травмами.

Примечательно, что пострадавший уже пренебрегал правилами дорожного движения и был многократно оштрафован. Только за 9 месяцев этого года на него 27 раз составлялись материалы о нарушениях ПДД. Сейчас гонщик находится в травматологическом отделении РКБ № 4.

Смертельное ДТП произошло в Краснослободском районе. Как сообщает местное отделение Госавтоинспекции, 50-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом. Ехал он на «Урале», не имея при этом ни шлема, ни прав на управление транспортным средством. В какой-то момент он сильно разогнался и не смог удержать мотоцикл на дороге, в итоге вылетел в кювет. В результате ДТП мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался еще до приезда скорой помощи.