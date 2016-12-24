Один погибший и почти полтора десятка пострадавших

Петр Тултаев: «За каждое вырубленное здесь дерево этот гражданин ответит»
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
За несколько дней в Мордовии произошло больше десятка ДТП.
Наиболее серьезным из них стал случай с 39-летним водителем «Тойоты Рав 4». Днем 9 сентября мужчина сел за руль своего кроссовера и отправился в путь по автодороге Саранск - Б. Березники. Пролетая по трассе на высокой скорости, он не справился с управлением автомобилем и завершил поездку в кювете. Слетев с дороги, иномарка перевернулась, автомобиль сильно покорежило. Досталось и его владельцу - в результате аварии мужчина угодил в больницу с серьезными травмами.
Примечательно, что пострадавший уже пренебрегал правилами дорожного движения и был многократно оштрафован. Только за 9 месяцев этого года на него 27 раз составлялись материалы о нарушениях ПДД. Сейчас гонщик находится в травматологическом отделении РКБ № 4.
Смертельное ДТП произошло в Краснослободском районе. Как сообщает местное отделение Госавтоинспекции, 50-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом. Ехал он на «Урале», не имея при этом ни шлема, ни прав на управление транспортным средством. В какой-то момент он сильно разогнался и не смог удержать мотоцикл на дороге, в итоге вылетел в кювет. В результате ДТП мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался еще до приезда скорой помощи.
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
Новые собственники «Тепличного» обещают обойтись без «крутых» мер и взвинчивания цен на продукцию
Отвечать за гибель 6-летнего пациента в частной саранской клинике предстоит анестезиологу-реаниматологу
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из...
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...