9 лет «строгача»

Мордовия будет отбиваться от «Бризбена», «Канзаса» и «Колорадо»
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
Столько получил 68-летний житель Мордовии, зарубивший своего знакомого топором из ревности.
Кровавый инцидент произошел в селе Рязановка Старошайговского района 31 мая этого года. В тот день пенсионер Александр Столяров устроил у себя дома устроил мини-застолье, на которое явился его односельчанин, 53-летний Анатолий Ведясов. Мужчины спокойно вели разговоры под спиртное, но в какой-то момент в голове пенсионера родилось подозрение, что сосед проявляет повышенный интерес к его супруге. Посиделки уже закончились, но подозрения только усиливались. Вооружившись топором, Столяров пошел в дом своего «соперника» выяснять отношения. Анатолий Ведясов в это время спал. Разговора не получилось - пенсионер нанес своему визави несколько ударов топором по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался на месте.
Орудие преступления Столяров выбросил. Однако в ходе проведения следственных действий он сам указал, куда выкинул топор. Позже экспертиза установила, что именно им был убит Анатолий Ведясов.
Приговором суда Александру Столярову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
В Саранске по подозрению в мошенничестве задержали сотрудников частной фирмы, продававших пенсионерам газовые сигнализаторы по завышенным...
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
Известный писатель и общественный деятель Александр Проханов узнал в Мордовии, как создаётся сказка
В столице Мордовии открылся ещё один современный детский сад
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» прозвучали откровения матери спасенной в Саранске малышки
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...