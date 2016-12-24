9 лет «строгача»

Столько получил 68-летний житель Мордовии, зарубивший своего знакомого топором из ревности.

Кровавый инцидент произошел в селе Рязановка Старошайговского района 31 мая этого года. В тот день пенсионер Александр Столяров устроил у себя дома устроил мини-застолье, на которое явился его односельчанин, 53-летний Анатолий Ведясов. Мужчины спокойно вели разговоры под спиртное, но в какой-то момент в голове пенсионера родилось подозрение, что сосед проявляет повышенный интерес к его супруге. Посиделки уже закончились, но подозрения только усиливались. Вооружившись топором, Столяров пошел в дом своего «соперника» выяснять отношения. Анатолий Ведясов в это время спал. Разговора не получилось - пенсионер нанес своему визави несколько ударов топором по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался на месте.

Орудие преступления Столяров выбросил. Однако в ходе проведения следственных действий он сам указал, куда выкинул топор. Позже экспертиза установила, что именно им был убит Анатолий Ведясов.

Приговором суда Александру Столярову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.