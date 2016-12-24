2,5 года условно получил житель Азербайджана за сломанную руку полицейского

30 мая в одном из саранских кафе разыгрались нешуточные страсти.

В этот день городские полицейские изымали из заведения контрафактный алкоголь. Увидев сие действие, зашедший в заведение 38-летний Рафаил Мамедов стал возмущаться - у него были совсем другие виды на времяпрепровождение в кафе. Он стал приставать к полицейским с вопросами, требовал у правоохранителей объяснить причину изъятия вожделенного спиртного. Стражи порядка попросили мужчину не мешать и покинуть заведение. Такая отповедь не вразумила посетителя, и он продолжил бурно выражать свое недовольство.

Полицейские хотели самостоятельно спровадить мужчину на улицу, но тот все не унимался и оказывал сопротивление. Тогда правоохранители решили «прокатить» дебошира до отделения полиции. Тут Мамедов разбушевался по полной программе и вступил с сотрудниками полиции в схватку, в ходе которой сломал руку одному из стражей порядка.

За содеянное житель Азербайджана получил наказание в виде лишения свободы сроком 2,5 года условно.