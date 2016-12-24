Председатель Старошайговского совета депутатов оштрафована на 10 тысяч рублей

«5 ЖИЗНЕЙ» ХОРОШИХ ВЕЩЕЙ
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Административный штраф в размере 10 тысяч рублей выписал суд председателю Старошайговского райсовета депутатов, главному врачу местной больницы Татьяне Шишкановой.
Инцидент, напомним, произошел в конце мая во время ее встречи с председателем инициативной группы Петром Анисимовым. Секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия», сославшись на занятость, отказалась принимать принесенную ей резолюцию схода граждан. И даже «допустила неосторожное высказывание» в адрес заявителя. А попросту - посоветовала-де ему использовать принесенную бумагу по известному назначению. Все бы так и осталось за кадром публичного внимания, если бы не диктофонная запись разговора, сделанная инициативным товарищем.
Скандал разгорелся нешуточный. Возмущенный мужчина не только не стал отмалчиваться, но и разослал свои жалобы в различные органы власти, включая Администрацию Президента РФ. А в качестве доказательства обнародовал аудиозапись разговора.
В конце июня к изучению вопроса подключилось региональное отделение «Единой России». На заседании Старошайговского политсовета партии Шишканова полностью признала свою вину и извинилась за несдержанность: «Я прошу прощения перед всеми жителями республики, района, нашими избирателями. Я поступила неправильно. Но, честно говоря, накопилась усталость от насыщенного трудового графика». Тем не менее написанное Шишкановой заявление об уходе с должности секретаря партотделения было единодушно отклонено. Коллеги решили ограничиться замечанием.
В современном мире люди потребляют вещей и услуг гораздо больше, чем в прежние времена. Зачастую это приводит к тому, что на свалках оказываются...
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