Глава республики Владимир Волков встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом

9 сентября в Москве Глава Мордовии Владимир Волков встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом. На встрече обсуждались вопросы развития дорожной инфраструктуры республики.

В первую очередь речь шла о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта дорожная отрасль региона получает беспрецедентное финансирование. Только в текущем году на эта цели будет направлено более 3 миллиардов рублей. Столь масштабное финансирование позволит осуществить ремонт региональных дорог, путепроводов Саранской агломерации, завершить строительство объездной дороги в столице Мордовии, приступить к прокладке объездной дороги в Рузаевке, а также построить и привести в порядок множество сельских автомобильных дорог. Владимир Волков отметил, что обход столицы Мордовии уже практически готов к запуску. На сегодняшний день в план-график закупок нацпроекта включено 68 объектов из 68 запланированных, законтрактовано 62 объекта.

Также обсуждался вопрос ремонта мостовых сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. В том числе речь шла о финансировании строительства мостов на Северо-Восточном шоссе в Саранске.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы пригородных железнодорожных перевозок в Мордовии, дальнейшего развития аэропорта Саранска, в частности - обустройства в нем международного пункта пропуска.

В рабочей встрече приняли участие депутат Государственной думы от Мордовии Виталий Ефимов, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, заместитель руководителя Росавтодора Евгений Туриев, Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, заместитель Председателя Правительства - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов.