Андрей Тихонов подарил Главе Мордовии футболку сборной России

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Известный российский футболист Андрей Тихонов, заслуживший признание болельщиков своей блестящей игрой в прошлом, вместе с бывшими партнерами по сборной России Александром Ширко и Андреем Карякой приехал в Саранск на отборочный матч чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными России и Сербии. В перерыве матча Андрей Тихонов встретился с Главой Мордовии Владимиром Волковым и подарил лидеру региона футболку сборной страны, поздравив с наступающим днем рождения. К слову, молодежная сборная России впервые проводила официальный матч в Саранске и в присутствии свыше 28 тысяч зрителей обыграла соперников со счетом 1:0.
Помимо зрителей из Саранска и районов Мордовии на матче было немало болельщиков из соседних городов, преимущественно Пензы и Ульяновска. Также за игрой наблюдали игроки футбольного клуба «Тамбов», которые в этом сезоне проводят домашние игры РПЛ в Саранске.
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