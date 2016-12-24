Андрей Тихонов подарил Главе Мордовии футболку сборной России

Известный российский футболист Андрей Тихонов, заслуживший признание болельщиков своей блестящей игрой в прошлом, вместе с бывшими партнерами по сборной России Александром Ширко и Андреем Карякой приехал в Саранск на отборочный матч чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными России и Сербии. В перерыве матча Андрей Тихонов встретился с Главой Мордовии Владимиром Волковым и подарил лидеру региона футболку сборной страны, поздравив с наступающим днем рождения. К слову, молодежная сборная России впервые проводила официальный матч в Саранске и в присутствии свыше 28 тысяч зрителей обыграла соперников со счетом 1:0.

Помимо зрителей из Саранска и районов Мордовии на матче было немало болельщиков из соседних городов, преимущественно Пензы и Ульяновска. Также за игрой наблюдали игроки футбольного клуба «Тамбов», которые в этом сезоне проводят домашние игры РПЛ в Саранске.



