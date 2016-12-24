Президент России Владимир Путин поздравил Главу Мордовии Владимира Волкова с днем рождения

Match day
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
7 сентября Глава Мордовии Владимир Волков отметил 65-й день рождения. Поздравления руководителю региона направили первые лица государства, представители федеральных министерств и ведомств, крупного бизнеса, коллеги из других регионов, зарубежные партнеры и, конечно же, жители Мордовии.
Президент России Владимир Путин лично поздравил Главу Республики Мордовия по телефону. В телеграмме, присланной главой государства, отмечается:
«Опытный и ответственный руководитель, Вы стремитесь внести свой вклад в развитие родного края, на деле демонстрируете грамотный, взвешенный подход к решению стоящих перед Мордовией важных, востребованных временем задач. Уверен, что созидательная энергия, профессионализм и доверие земляков будут и впредь помогать Вам добиваться намеченных целей. Желаю здоровья и успехов».
С днем рождения Главу Мордовии в телефонном разговоре и телеграммой поздравил также Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, отметив, что в республике ведется активная работа по привлечению инвестиций в экономику, открываются современные предприятия, создаются высокотехнологичные рабочие места. Особое внимание уделяется реализации социальных проектов.
Главу Мордовии Владимира Волкова поздравили Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Лидер региона-13 получил поздравления от федеральных министров и руководителей федеральных структур, членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы.
Владимира Волкова тепло поздравил с юбилеем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который выразил надежду, что сложившееся взаимодействие Русской Православной Церкви, органов государственной власти и благонамеренных сил общества будет и впредь развиваться.
Дальнейших успехов на ответственном посту Владимиру Волкову пожелали губернаторы абсолютного большинства регионов Российской Федерации. Поздравления пришли от руководителей политических партий и общественных объединений России, а также от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина и главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина.
С днем рождения Владимира Волкова поздравили главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, генеральный директор Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.
В день рождения Главу Мордовии Владимир Волков получил многочисленные поздравления от трудовых коллективов, общественных объединений, личные обращения жителей республики с пожеланиями плодотворной работы на высоком посту.
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
Новые собственники «Тепличного» обещают обойтись без «крутых» мер и взвинчивания цен на продукцию
В столице Мордовии открылся ещё один современный детский сад
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
Отвечать за гибель 6-летнего пациента в частной саранской клинике предстоит анестезиологу-реаниматологу
В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» прозвучали откровения матери спасенной в Саранске малышки