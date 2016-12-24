15 сентября в городе будет ограничено движение транспортных средств

«Люди есть люди, они просто хотят жить»
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В это воскресенье в Саранске пройдет матч между футбольными командами «Тамбов» и ЦСКА (Москва). В связи с этим 15 сентября на отдельных участках улиц будет временно ограничено движение транспортных средств.
«Введение ограничений движения транспорта - это необходимая мера. Делается это ради безопасности жителей и гостей Саранска. Заранее приношу извинения за временные неудобства! Мы надеемся, что болельщики обеих команд в нашем городе проявят себя только с лучшей стороны», - обратился мэр Саранска Петр Тултаев к горожанам.
Информация об ограничениях опубликована в этом номере нашего еженедельника на 8-й странице, на официальном сайте Администрации городского округа Саранск, а также в официальных группах мэрии в социальных сетях.
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