Остановку «Студенческая» вернут на место

Социальный фокус национальных проектов
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
На прошлой неделе среди жителей юго-западной части Саранска шло активное обсуждение переноса остановки «Студенческая». Горожане даже обращались к Петру Тултаеву по этому вопросу.
В минувшую субботу мэр города побывал на месте и дал конкретные поручения. «Прежде чем принимать подобные решения, необходимо изучать мнение людей. Не нужно принимать решения на ходу! Эта остановка там стояла на протяжении нескольких десятков лет и никому не мешала. Ее необходимо вернуть на место! Если необходимо, оборудовать там заездной карман. Это нужно сделать!» - распорядился саранский градоначальник.
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
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19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из...
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