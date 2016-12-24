Остановку «Студенческая» вернут на место

На прошлой неделе среди жителей юго-западной части Саранска шло активное обсуждение переноса остановки «Студенческая». Горожане даже обращались к Петру Тултаеву по этому вопросу.

В минувшую субботу мэр города побывал на месте и дал конкретные поручения. «Прежде чем принимать подобные решения, необходимо изучать мнение людей. Не нужно принимать решения на ходу! Эта остановка там стояла на протяжении нескольких десятков лет и никому не мешала. Ее необходимо вернуть на место! Если необходимо, оборудовать там заездной карман. Это нужно сделать!» - распорядился саранский градоначальник.