800 тысяч рублей штрафов - за медлительность при благоустройстве

В 2019 году в столице Мордовии в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 28 придомовых территорий, 3 из которых - за счет экономии средств при проведении электронных аукционов. Об этом шла речь на оперативном совещании в мэрии города.

В Пролетарском районе на всех 10 дворовых территориях работы закончены. В Октябрьском районе во всех дворах также благоустройство завершено. Осталось закончить работы по установке и запуску наружного освещения только по одному адресу. «К подрядной организации ООО «Дорожник», которая не укладывалась в обозначенные в контракте сроки, применены штрафные санкции на общую сумму 800 тысяч рублей, - рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. - Половина суммы уже поступила в бюджет городского округа Саранск. В настоящее время подрядная организация снова затягивает со сдачей актов выполненных работ. Обещают на текущей неделе все представить».



