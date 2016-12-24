800 тысяч рублей штрафов - за медлительность при благоустройстве

«Люди есть люди, они просто хотят жить»
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...
В 2019 году в столице Мордовии в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 28 придомовых территорий, 3 из которых - за счет экономии средств при проведении электронных аукционов. Об этом шла речь на оперативном совещании в мэрии города.
В Пролетарском районе на всех 10 дворовых территориях работы закончены. В Октябрьском районе во всех дворах также благоустройство завершено. Осталось закончить работы по установке и запуску наружного освещения только по одному адресу. «К подрядной организации ООО «Дорожник», которая не укладывалась в обозначенные в контракте сроки, применены штрафные санкции на общую сумму 800 тысяч рублей, - рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. - Половина суммы уже поступила в бюджет городского округа Саранск. В настоящее время подрядная организация снова затягивает со сдачей актов выполненных работ. Обещают на текущей неделе все представить».
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
Исправно платившие за услуги ЖКХ жители Саранска неожиданно для себя могли остаться без газоснабжения
Отвечать за гибель 6-летнего пациента в частной саранской клинике предстоит анестезиологу-реаниматологу
В Саранске по подозрению в мошенничестве задержали сотрудников частной фирмы, продававших пенсионерам газовые сигнализаторы по завышенным...
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
В современном мире люди потребляют вещей и услуг гораздо больше, чем в прежние времена. Зачастую это приводит к тому, что на свалках оказываются...
19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из...
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа