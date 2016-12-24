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В минувший понедельник на оперативном совещании в Администрации Саранска обсудили ход подготовки жилого фонда к предстоящему осенне-зимнему периоду. Во всех районах города промывка и опрессовка систем отопления многоквартирных домов находятся на заключительной стадии. Главы районных администраций отчитались мэру Саранска Петру Тултаеву о подготовке жилого фонда к зиме и озвучили сопряженные с ней проблемы.
«В районе не проведены работы в двух домах из десяти, обслуживаемых управляющей компанией ООО «СанТехДом», и в трех многоквартирных домах из шести, обслуживаемых компанией «Сура-Мордовия», - сообщил глава администрации Ленинского района Александр Юткин. - На этой неделе все работы по промывке и опрессовке планируется закончить. Работы по ремонту кровель многоквартирных домов завершены на 94%, межпанельных швов - на 91%».
«Проблемы возникают у вновь созданных управляющих компаний, - отметил глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин. - В нашем районе осталось провести промывку и опрессовку в 37 многоквартирных домах. Во всех МКД, где крышные котельные, подготовительные мероприятия по системе отопления выполнены на 100%. Продолжаются работы по текущему ремонту кровель. Из запланированных объемов работы завершены на 89%».
«У «ГУК Октябрьского района» осталось провести опрессовку в 79 многоквартирных домах. На текущей неделе от ПАО «Т Плюс» инспекторы будут направлены на адреса. Есть вопросы к управляющей компании ООО «УК «Управдом» и по промывке, и по опрессовке, - рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. - С ее представителями назначено совещание. В домах, где крышные котельные, подготовительные работы завершены на 100%».
«Идет сентябрь. Октябрь наступит незаметно! На этой неделе бросайте все свои дела и занимайтесь вопросами отопления многоквартирных домов, - распорядился градоначальник. - Нужно завершать. Заставляйте управляющие компании шевелиться! Времени осталось совсем мало. Если это необходимо, встречайтесь с жильцами, домкомами, председателями ТСЖ и объясняйте, от кого зависит подготовка системы отопления МКД к зиме».
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