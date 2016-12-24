Социальный фокус национальных проектов

В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных проектов в регионе в формате круглого стола. Мероприятие проходило с участием депутата Госдумы РФ, члена центрального штаба ОНФ РФ Виталия Ефимова, руководителей министерств и ведомств нашей республики, представителей общественности.

«Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете…»

В 49 регионах нашей страны функционирует воздушная «Скорая помощь», а в ближайшем будущем благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» данная форма оказания поддержки населению должна стать доступной каждому. О том, как обстоят дела с этим направлением в Мордовии, рассказал заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев.

«Осенью этого года в Мордовии планируется начать строительство современной вертолетной площадки, - сообщил Сергей Саушев. - Сам медицинский вертолет и летучая бригада врачей будут базироваться в соседней Пензе. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы развивать у себя службу санитарной авиации. Однако эксплуатация и содержание воздушных судов стоят слишком дорого».

Напомним, что согласно требованиям стратегически важный объект должен располагаться непосредственно при медицинских организациях или на расстоянии не более 15 минут езды от них на автомобиле скорой помощи.

Депутат Госдумы РФ, член Центрального штаба ОНФ Виталий Ефимов, выслушав докладчика, призвал в данном вопросе думать о каждом конкретном человеке, подчеркнув, что далеко не всем населенным пунктам доступна помощь на обычных «скорых».

«В Мордовии из 1240 населенных пунктов 300 вообще не имеют никаких дорог, - подчеркнул Виталий Борисович. - Туда никак не может проехать машина скорой помощи, лежачих больных выносят к трассам на одеялах. Санитарная авиация сможет коренным образом изменить ситуацию и сохранить человеческие жизни. Необходимо более серьезно подойти к вопросу обеспечения региона воздушной «Скорой помощью».

На современный уровень

По информации Сергея Саушева, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Мордовии улучшается техническое оснащение медицинских учреждений. Речь идет не только о высокотехнологичном оборудовании - рентгене, томографах, МРТ, аппаратах ультразвука, но и об офисной оргтехнике.

«В Мордовию поступит 400 единиц современной оргтехники, которая будет передаваться в районы, - заверил присутствующих заместитель министра здравоохранения Мордовии. - В последующие годы ожидается, что это количество возрастет в три раза. Проблем с оснащением поликлинических отделений компьютерами в регионе нет».

Не оставил без внимания в своем докладе Сергей Саушев и тот факт, что студенты-иностранцы, активно получающие в Мордовии высшее образование, в течение учебного года стараются вылечить все свои зубы.

«В нашей республике стоматология находится на очень высоком уровне, - заметил Сергей Саушев. - В регионе сложилась сильная медицинская школа. В государственных больницах работают высококлассные специалисты, которые периодически проходят переподготовку и повышают квалификацию. Благодаря реализации у нас национального проекта «Здравоохранение» мы сможем поднять эту отрасль медицины на новый уровень».

Заместитель министра здравоохранения РМ Наталья Юдина, в свою очередь, подчеркнула, что благодаря нацпроекту «Здравоохранение» оказание медицинских услуг в детских поликлиниках будет идти по бережливым технологиям.

«Наши регистратуры станут открытыми, появятся колл-центры. В поликлиниках станет заметнее и красочнее навигация. Будут созданы особые условия пребывания в поликлиниках детей и матерей, - сообщила Наталья Юдина. - Родителей порадуют просторные колясочные, где под присмотром можно будет оставить не только коляску, но и детский велосипед, а также санки. К услугам мам в комнатах для кормления младенцев - пеленальный столик, удобная кушетка и стулья, ширма, раковина, ростомер и весы для взвешивания младенцев».

«Точки роста»

23 сентября в Мордовии сразу в 27 сельских школах откроются «Точки роста». Об этом в рамках круглого стола, посвященного реализации национальных проектов в регионе, рассказала министр образования РМ Галина Явкина.

«Организация центров цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах глубинки Мордовии нацелена на уменьшение разрыва уровня образования между городом и деревней, - разъяснила министр. - Уже сегодня центры, именуемые «Точками роста», готовы принять своих первых учеников. Сформированы группы учащихся, готовы программы, по которым они будут обучаться».

Сельские школы получили новое высокотехнологичное оборудование. Закуплены компьютеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, робототехника, а также оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. На организацию каждой «Точки роста» потрачено около полутора миллионов рублей.

Между тем работа передвижной лаборатории, которую Мордовия получила весной для обучения детей безопасному поведению на дорогах, вызвала критику со стороны депутата Виталия Ефимова.

«Фактически все мероприятия с использованием уникальной лаборатории на колесах переложили на плечи регионального министерства образования, хотя в большей степени инициаторами федерального проекта была ГИБДД МВД России, - подчеркнул Виталий Ефимов. - Лаборатория не должна стоять! Фургон укомплектован всем необходимым оборудованием для обучения детей поведению на дороге. Нужно использовать потенциал этой машины. Каждый из нас должен понимать, что познавательные и наглядные занятия со школьниками способны сохранить детские жизни».

Наряду со всем вышеперечисленным министр образования проинформировала о ходе строительства образовательных учреждений. И здесь, в первую очередь, собравшихся интересовали вопросы, связанные с возведением отстающих объектов. Так, по словам Галины Явкиной, строительство детского сада в селе Пензятка Лямбирского района Мордовии входит в график, постепенно ликвидируется отставание в один месяц. Сейчас работы идут в полторы смены. Окончание строительства дошкольного учреждения намечено на конец текущего года.

Культурный дневник

В ходе диалога между Галиной Явкиной и сопредседателем регионального штаба ОНФ, директором Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи Людмилой Нарбековой была озвучена инициатива внедрения регионального культурного дневника. В данном документе учащающиеся будут делиться своими впечатлениями после посещения выставок, спектаклей и кинопоказов.

На площадке ОНФ было принято решение детально проработать сложившуюся ситуацию совместно с представителями регионального министерства образования, а также министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ. С крупными учреждениями культуры будут подписаны соглашения о сотрудничестве. Кроме музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи к проекту подключится дом-музей Ф.В. Сычкова.

Также школьники смогут в скором времени сыграть на новых пианино, балалайках, аккордеонах, гитарах и многих других музыкальных инструментах. 42 учреждения дополнительного образования в рамках национального проекта «Культура» получат средства на обновление материально-технической базы. Всего на эти цели будет направлено более 60 млн рублей.

Новая жизнь театра кукол

Есть приятные новости и для дошкольников и их родителей. Как рассказала первый заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина, 1 декабря в Саранске откроет свои двери для новых посетителей отремонтированный кукольный театр.

На сегодняшний день ремонтные работы в Республиканском театре кукол идут полным ходом. Уже отремонтированы кровля, полы, проведены сантехнические работы. Кроме того, проводится замена систем электроосвещения, отопления, пожарной сигнализации. На капитальную реконструкцию учреждения в рамках национального проекта «Культура» было выделено около 42 млн рублей.

«Зрителей, которые будут приходить на спектакли, наверняка поразят уникальный дизайн холла театра, его гардеробные и, конечно же, сам обновленный зал, - отметила Светлана Баулина. - Новые возможности для постановок обеспечит современная механика сцены. Качественные изменения будут заметны в освещении, звуковом сопровождении спектаклей».

Зоны коворкинга и творческих мастерских

Национальный проект «Культура», который также реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, подарит возможность жителем удаленных уголков углубиться в культуру с помощью многофункциональных автомобилей.

«Спецмашины могут трансформироваться и в сцену, и в кинотеатр, и в библиотеку, для этого в них есть все необходимое оборудование, - подчеркнула Светлана Баулина. - В рамках нацпроекта Мордовия получит 13 единиц такой техники. Стоимость одного такого автомобиля в зависимости от комплектации варьируется от 5,5 до 7,5 млн рублей».

Также стало известно, что жители Краснослободска и Атяшева смогут смотреть кино на большом экране, не выезжая в столицу региона. В данных районах появятся кинозалы, которые будут транслировать 50% фильмов отечественного производства. Всего же в Мордовии сейчас работают 17 кинотеатров.

В поселке Плодопитомнический Рузаевского района также в скором времени появится точка культурного развития. Здесь планируется организовать зону коворкинга и зону мастерских, где все желающие смогут проявить свои таланты. Запланировано и создание краеведческого музея во втором по значимости городе Мордовии Рузаевке. Для размещения экспозиций выбран холл Центра культуры имени А.В. Ухтомского. В настоящее время в клубе идет реновация.

«Согласно новой концепции обустройства учреждений культуры, в здании не должен пустовать ни один квадратный метр, - пояснила Светлана Баулина. - Холлы и коридоры превратятся в выставочные залы. Площадь клуба Ухтомского в Рузаевке позволяет организовать здесь полноценный краеведческий музей, который расскажет посетителям о жизни города стальных магистралей».

Марина ЕРИНА, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА