Мордовия будет отбиваться от «Бризбена», «Канзаса» и «Колорадо»

В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей

Представителям республиканских СМИ на пресс-конференции рассказали, с какими противовирусными вакцинами Мордовия будет встречать надвигающийся эпидемиологический сезон. В этом году, по словам начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по РМ Юлии МАТВЕЕВОЙ, планируется вакцинировать более 50% населения республики.

Но сначала на пресс-конференции подвели итоги прошедшей прививочной кампании. В прошлом году в республике от гриппа было привито 395 314 человек, таким образом, защиту от этого вируса получил фактически каждый второй житель Мордовии.

Без осложнений и аллергических реакций

- Уровень охвата иммунизацией против гриппа в республике ежегодно растет, - отметила Юлия Матвеева. - И в связи с его увеличением уровень заболеваемости гриппом снизился, по сравнению с 2005 годом, практически в 10 раз. Вакцины против гриппа показали свою безопасность. У нас после применения вакцины не было зарегистрировано случаев осложнения или аллергических реакций.

Стоит отметить, что в прошлом эпидсезоне в регионе гриппом и ОРВИ переболело около 65 тысяч человек, что составило около 8% от общей численности населения.

- По данным лабораторного мониторинга, тогда отмечалась социркуляция двух вирусов: это вирус группы H, который составил где-то 50% от всех положительных результатов, грипп А - 30%, а вирус группы B был зарегистрирован только у одного больного. В основном болели дети - порядка 70% от числа всех больных, это традиционно, - рассказала Юлия Матвеева. - Отмечу, что в период подъема заболеваемости своевременно вводились ограничительные мероприятия в медицинских и образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения. Также ограничивались спортивные, культурно-массовые мероприятия в детских садах и школах, приостанавливался полностью или частично учебно-воспитательный процесс при отсутствии по причине заболеваемости гриппом или ОРВИ более 20% детей в школах, детских садах в целом или в отдельной группе.

Новый состав вакцины

26 и 29 августа в республику за счет средств федерального бюджета поступило 138 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения и 45 396 доз той же вакцины, но не содержащей консервантов, для иммунизации детского населения.

- Это составляет где-то 43% от общего количества заявленной вакцины, - сообщила Юлия Матвеева. - Вакцина поступила в рамках национального календаря профилактических прививок, она была распределена в учреждения здравоохранения республики, и началась иммунизация населения. В целом в республику за счет средств федерального бюджета поступит 404,5 тысячи доз гриппозной вакцины, это свыше 105 доз детской вакцины и 299 тысяч доз взрослой. По состоянию на 4 сентября у нас привито свыше 18 тысяч человек, это всего 2,5%. Но иммунизация только начата.

Отметим, что состав вакцины каждый год разный. На этот эпидсезон Всемирной организацией здравоохранения рекомендовано включить в ее состав следующие штаммы вирусов: вирус гриппа А (H1N1) «Бризбен», вирус гриппа A (H3N2) «Канзас» и гриппа B «Колорадо», в состав четырехвалентной вакцины также включен грипп B «Пхукет».

- Прививку против гриппа необходимо сделать в наиболее оптимальный период: с сентября по ноябрь. То есть до начала подъема заболеваемости. За две-три недели необходимо провести иммунизацию, чтобы успел сформироваться иммунитет, тогда вы полностью будете защищены от гриппа.

Группы риска

В рамках национального календаря профилактических прививок против гриппа за счет средств федерального бюджета будут прививаться следующие группы населения: дети с 6 месяцев до 18 лет, студенты средних и высших учебных заведений, взрослые лица групп риска (медики, работники сферы образования, транспорта, коммунальной сферы), лица старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица, имеющие хронические заболевания: легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения, ожирение.

Все остальные, кто не входят в эти группы риска, имеют возможность сделать прививки за счет средств республиканского бюджета, предприятий и организаций (это работники торговли, общественного питания, промышленных предприятий).

- Вакцинация - это дело добровольное, - отметила заместитель министра здравоохранения РМ Наталья Юдина. - Однако прививки от гриппа являются обязательными для определенной категории лиц. К ним относятся работники медицинских и образовательных учреждений. Противопоказаниями к вакцинации являются остро лихорадочное состояние, обострение хронических заболеваний, а также наличие аллергических реакций на куриный белок или компоненты, входящие в состав вакцины. Мы, как медики, призываем к вакцинации, так как знаем, какие могут быть последствия. Грипп - это все-таки особое инфекционное заболевание, его не следует путать с банальными ОРЗ, которые, как правило, не опасны для человека. Он вызывает серьезные последствия, прежде всего - поражение легких, а также имеет серьезную летальность. Замечено, что все, кто погиб от гриппа, не были привиты и находились в группе высокого риска.

О побочных эффектах

Вакцинироваться не могут дети до шестимесячного возраста, поэтому особое внимание уделяется вакцинации беременных женщин. Она разрешена во втором-третьем триместре вакциной, которая не содержит консервантов.

- Мы рекомендуем беременным прививаться не только для того, чтобы защитить саму женщину, но и потому, что, нарабатывая иммунитет, она передает защитные антитела новорожденному ребенку. К сожалению, нет стопроцентной защиты от вакцинации, - предупредила Наталья Юдина. - Где-то порядка 10% из числа вакцинированных все равно заболеет. Но заболевание у привитых людей будет протекать в легкой форме и никогда не закончится летальным исходом. Кроме того, хотелось бы обратить внимание наших жителей на то, что сама вакцина не способна вызывать заболевания. Я часто слышу: «Вот привились - и сразу заболели». Нет, такого быть не может, дело в том, что вакцина не содержит живого вируса, а только его частицы, поэтому она не способна вызывать заболевание. Если человек действительно заболел, это просто чистое совпадение, возможно, он просто находился в инкубационном периоде.

Побочные реакции от вакцины возникают нечасто, не более чем у 3% населения. Среди них отмечают: повышение температуры, недомогание, мышечные боли, суставную и головную боли, а также утомляемость. Эти реакции возникают в первые трое суток и, как правило, через день-два проходят. По словам медиков, это абсолютно нормальная реакция - ответ организма на вакцину, начало выработки иммунитета.

- Прежде чем вакцинироваться, человек должен быть осмотрен медиком, - говорит Наталья Юдина. - Если врач дает допуск, человек пишет добровольное согласие на вакцинацию, как это положено по закону, и вакцинируется. В течение 30 минут после процедуры необходимо побыть в поликлинике для наблюдения, не начнется ли аллергическая реакция. Мы призываем всех позаботиться о своей безопасности и безопасности своих детей.

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА