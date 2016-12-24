Новый сезон

Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в сентябре и обещает порадовать зрителей множеством интересных премьер.

Премьера одноактных балетов и «Травиата»

Музыкальный театр имени И.М. Яушева 84-й театральный сезон открывает 14 сентября музыкальной комедией «Тётушка Чарли» композитора Оскара Фельцмана по мотивам пьесы английского драматурга Брендона Томаса (режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Маркин). Поклонников балетного искусства в новом сезоне 22 сентября ожидает премьера вечера одноактных балетов «Танго» и «Серенада» в постановке балетмейстера Полины Филипповой. Еще одной премьерой станет опера Джузеппе Верди «Травиата», на постановку которой будут направлены средства гранта Главы Республики Мордовия.

Для юных зрителей в октябре в театре также запланирован премьерный показ музыкальной сказки «Храбрый портняжка» по пьесе В. Илюхова и В. Ткачева, а в дни школьных каникул - мюзикла «Волшебное кольцо» на музыку Е. Шанина.

В рамках программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли» в октябре на нашей сцене выступит Тамбовский государственный академический театр с постановками «Пигмалион» Б. Шоу, «Интимная комедия» Н. Коуарда и «Дон Жуан» по пьесе Ж.Б. Мольера. А в ноябре - Краснодарский театр балета Юрия Григоровича с балетами П. Чайковского «Лебединое озеро» и А. Хачатуряна «Спартак». В свою очередь Музыкальный театр им. И.М. Яушева покажет на тамбовской сцене балеты «Кармен» на музыку Ж. Бизе, «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова, «Эсмеральда» Ц. Пуни и музыкальные сказки «Как Настенька чуть кикиморой не стала» и «Принцесса-генерал» по пьесам В. Илюхова.

«Новый зритель - это новое качество спектакля»

Об открытии 87-го сезона в Русском драматическом театре РМ и о проходящем Годе театра в России рассказал руководитель театра Андрей Ермолин:

- 20 сентября мы открываем театральный сезон. Чем интересно это открытие - это будет последний спектакль нашей горячо любимой актрисы Ирины Абросимовой. Спектакль называется «Любовники по выходным». Актриса нашего театра уходит в большое кино. И такие уходы из театра, когда звезды зажигаются и начинают гореть, очень радуют. 21 сентября будет спектакль «Жорж Данден» по пьесе Ж.Б. Мольера, а дальше театр уезжает на гастроли в Брянск. С 24-го у нас пройдут гастроли Брянского театра, они начинают «Игроками», потом «Палата бизнес-класса» А. Коровкина, «Эти свободные бабочки» по пьесе Л. Герша, а для детей и юношества - «Дикарь» и «Бременские музыканты». Мы в свою очередь везем для детей «Айболита», а также «Доходное место», «Мертвые души», «Байкальскую кадриль» и «Кьоджинские перепалки». У нас на ближайшее время готовится спектакль «Васса» по пьесе М. Горького, он ставится в связи с юбилеем актрисы Зинаиды Павловой, мы хотим приурочить этот бенефис к закрытию Года театра - 13 декабря. Конечно, мы не оставим детей без новогодней сказки, сейчас ведется работа по подбору материала. Кроме того, 7 сентября была читка для зрителей спектакля «Недоросль», который мы выпустим в феврале следующего года, но подготовка декораций уже идет. Спектакль для подростков «Дорогая Елена Сергеевна» по пьесе Людмилы Разумовской будет ставить Михаил Зверев, наш актер и студент ГИТИСа. Мы готовимся к юбилею Победы, проведены переговоры с драматургом Алексеем Дударевым, будем ставить спектакль по его пьесе «Не покидай меня», ставить будет наш народный артист Николай Большаков. Помимо этого, ребята делают самостоятельные проекты, работают над концертной программой. Также у нас 10-го числа намечена встреча, посвященная юбилею актрисы Зинаиды Павловой, где она будет читать произведения Анны Ахматовой и общаться со зрителями.

Год театра больше всего примечателен участием в Театральном марафоне, к нам приезжал Ульяновский театр, мы ездили в Чебоксары. Это была интересная акция, хорошо, если она будет продолжаться, не замкнется только Годом театра, и министерство культуры продолжит эту инициативу. Это поддержка театрального искусства, потому что театр ищет в первую очередь зрителя, а новый зритель - это новое качество спектакля. Театральный марафон не преследовал коммерческие цели, мы везли не кассовые спектакли, а то, что, может, не так близко массовому зрителю, но оценено настоящими театралами. Мы работники театра, для нас это не только год театра, для нас это век театра и жизнь театра, мы этим живем.

«Ромео и Джульетта»

- Государственный национальный театр откроет двери перед публикой 26 сентября. «Мы готовимся к тому, чтобы радовать зрителя чаще, - рассказала директор театра Светлана Дорогайкина. - Новый сезон откроется мокшанским спектаклем «Очень простая история», и далее 2 дня у нас будут премьеры. Премьера «Ромео и Джульетта» У. Шекспира - ставим спектакль к его юбилейной дате. Работает над этим спектаклем творческая группа из Санкт-Петербурга, и мы надеемся, что спектакль будет интересен и для школьников, и для взрослых. Также мы выиграли грант Министерства культуры РФ - 3 млн 600 тыс. рублей на постановку национального спектакля «Куйгорож» на мокшанском языке по пьесе Валентины Мишаниной. Это будет история для подростков о том, что не только деньги важны, что самое главное - помогать людям. Это будет очень интересная и красочная постановка, красивые костюмы и декорации. Над постановкой работает интернациональная группа: режиссер из Калмыкии Борис Манжиев, художник-постановщик из Коми Ксения Репина, хореограф из Башкирии.

Также у нас много талантливых актеров, которые сами ставят спектакли. Павел Михайлов, один из ведущих актеров, ставит спектакль «Золушка», который наверняка заинтересует наших маленьких зрителей. Еще мы получили грант от Главы Республики Мордовия на День театра в размере 1 миллион рублей на постановку спектакля по рассказам Федора Атянина «Серебряное озеро». Это спектакль для детей, сейчас готовится инсценировка, музыка, и в конце октября мы приступим к работе. Так, до конца года у нас выйдет 5 премьер, будем удивлять зрителей каждый месяц новой премьерой. Кроме того, в этом году нас пригласили на 4 фестиваля. Первый фестиваль посетим уже 10 ноября, мы играем на сцене Московского этнического театра спектакль «Ташто койсэ» («По старинке»), это очень колоритный спектакль о жизни мордвы в конце 17 века. После этого в Ялте на фестивале, посвященном русской драматургии в национальных театрах, мы играем «Вешние воды» И.С. Тургенева в театре им. А.П. Чехова. Затем мы везем в Чебоксары музыкальную сказку «Курмай» по пьесе Валентины Мишаниной, которая была поставлена в прошлом году и с успехом идет на нашей сцене. И уже в конце ноября мы покажем «Дочь некрещеного мордвина» на сцене Марийского Национального театра драмы им. М. Шкетана, который проводит фестиваль по национальной драматургии. С гастролями мы поедем в Самарскую область, в Тольятти и Жигулевск, где зрители ждут нас каждый год. И в ноябре выезжаем в город Кинешма, а они приезжают к нам. Также в октябре мы планируем провести фестиваль спектаклей малой формы, к нам приедут 4 театра, это новая форма, она очень интересна и мобильна.

Год театра запомнился в первую очередь насыщенной работой, и в этом году нам повезло получить гранты. Нам помогли в это нелегкое время, и у нас появятся новые постановки, интересные, качественные, за счет этой материальной поддержки. У нас было очень много новых проектов, мы провели «Радугу сказок» с детьми из театральных студий, которые находятся в школах районов республики. Их курируют наши актеры, известные ведущие мастера сцены, они помогают поставить спектакли. Из этих постановок выбрали спектакль «Тимур и его команда» Краснослободского лицея, с которым они стали победителями регионального этапа фестиваля «Театральное Поволжье».

В экспериментальном театре МХАТик в ближайшее время зрители смогут посмотреть спектакли «Папа с мамой» по пьесе С. Прокофьевой, «Не плачь, Зунков» В. Зверовщикова и уже полюбившиеся всем «Махонькие трагедии» и «Семь с половиной женщин дона Стефано». Также для юных зрителей в рамках проекта «ДетиМузыкаТеатр», при поддержке Фонда президентских грантов, театрик ставит детский музыкальный спектакль «Сказки матушки Гусыни» по сказкам Шарля Перро.

«Сказка волшебного леса»

В Государственном театре кукол РМ с 3 по 12 сентября свои постановки для маленьких зрителей показывает Новокузнецкий кукольный театр «Сказ» в рамках участия в общероссийской программе «Большие гастроли для детей и молодежи». Гастрольная программа включала спектакли «Конек горбунок», «Жила-была Лень» и «Петрушка и царевна-лягушка» в постановке заслуженного артиста России Юрия Самойлова.

А в октябре в рамках программы Саранск встретит Брянский областной театр кукол. Группа актёров Государственного театра кукол РМ, в свою очередь, отправится в г. Грозный, где на сцене Чеченского государственного театра юного зрителя будут показаны спектакли «Проделки Козы-Дерезы», «Лиса-разбойница» и «Сто тысяч «Почему?».

Муниципальный театр «Крошка», в свою очередь, открывает сезон 12 октября. Творческий коллектив «Крошки» обещает порадовать маленького зрителя таинственной историей «Сказка волшебного леса» по мотивам итальянских сказок.

Светлана РУЧИНСКАЯ