«Учебные нагрузки могут быть опасны для детей»

Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной стороны, развивать ребенка нужно. А с другой - как сделать это так, чтобы не переусердствовать с количеством занятий и не навредить здоровью? Эти и другие волнующие родителей вопросы мы разбирали с клиническим нейропсихологом, руководителем столичного детского центра нейрокоррекции «Нейрокид» Ириной Хвингия.

- Ирина Сергеевна, есть ли у сообщества нейропсихологов какая-то позиция по поводу нагрузок у современных школьников?

- Дети на самом деле очень сильно перегружены - у них огромное количество уроков, домашних заданий и кружков. И это большая проблема. Регулярные перегрузы дают устойчивые нарушения - в виде раздражительности, плаксивости, нарушения сна. Иммунитет ослабляется, ребенок начинает много болеть. Появляются мигрени. В подростковом возрасте у таких детей чаще случаются депрессии. Да и в школе ребенок занимается чем угодно, только не учебой.

- То есть это не от лености идет, не от желания побаловаться?

- Нет, здесь имеет место истощение произвольной деятельности, и вести себя иначе у ребенка просто не получается.

- Что же делать, чтобы дети не уставали? Сокращать школьную программу?

- Это достаточно сложный вопрос, потому что, с одной стороны, школьная программа перегружена, а с другой - количество знаний, которые она дает, наоборот, нужно увеличивать. По-хорошему - нужно выяснить: за счет чего у детей перегруз? Зачастую не только потому, что много уроков. Сейчас в школах стали использовать электронные доски, электронные учебники - все это дополнительно активирует центральную нервную систему. Естественно, за пять-семь уроков глаза устают, мозг перегружается.

- Тогда стоит ли отдавать детей в лицеи, ведь там нагрузка еще больше?

- В начальных классах я бы в принципе не рекомендовала учиться в спецшколах, потому что мы еще не понимаем, к чему склонен этот ребенок. Ведь можно его отдать в математическую школу, а позже выяснится, что у ребенка склонность, например, к языкам. А вот уже после четвертого класса, когда станет понятно, действительно ли ему хорошо дается математика, можно выбрать физико-математический лицей или математический класс. Но если родители отдают ребенка в спецшколу, а после вся семья вместе с кучей репетиторов делает уроки до 11 ночи, то здесь появляется вопрос: а стоит ли оно того? Ведь зачастую родители отдают детей в подобные заведения лишь для того, чтобы удовлетворить свои амбиции и похвастаться перед родственниками: какой у них замечательный ребенок, раз учится в рейтинговой школе. Тем более что сейчас это очень модно.

- Что же тогда делать с кружками, секциями? Ведь и они отнимают и время, и силы.

- Если у ребенка нет жалоб и остается личное время на себя - то пусть ходит. А вот если со школы он приходит уставший, и нет сил даже делать уроки - то тут стоит разобраться, что происходит, и провести диагностику. Специалист посмотрит, насколько у ребенка сформирована произвольная деятельность и переключение произвольного внимания - все ли с этим в порядке. И если есть проблемы - заниматься лечением.

- Хорошо, но если ребенок отказывается бросать кружок?

- Если со здоровьем проблем нет, тогда просто помогаем ему правильно выстроить режим. Или, если ребенку нравится, допустим, играть на фортепиано - убираем другие кружки. То есть нужно убрать то, что дополнительно дает нагрузку, и сфокусироваться на важном. Но повторюсь, что чаще всего инициаторами выступают родители. Примерно 25-30 лет назад было модно, чтобы ребенок учился в музыкальной школе. И у меня был одноклассник, у которого дома стояло фортепиано. На фортепиано стояли часы, а рядом висел ремень. У мальчика действительно был талант, но как только он получил диплом об окончании музыкальной школы, он больше ни разу не сел за инструмент!

- Многие считают, что только так и растят гениев: ежедневные многочасовые занятия, строгий контроль - иначе они бы не стали тем, кем стали...

- Здесь есть тонкий момент. Ведь что такое гениальность? Это высшая степень проявления таланта. У талантливого ребенка что-то очень хорошо получается - лучше, чем у других. А гениальный ребенок сделает все то же самое, но намного быстрее и нестандартным способом. Поэтому совсем не обязательно водить детей везде, по всем кружкам. Свою гениальность ребенок может проявить в чем-то одном - и получить за это потом Нобелевскую премию.

- Получается, гениальность все равно никуда не уйдет, раз она уже есть?

- Совершенно верно! Для того чтобы ребенок был гениальным, нужно развивать мышление. Мы многое недодаем своим детям именно за счет электронных развивающих методик. Ведь почему мы, психологи, против гаджетов? Да, можно найти хорошие развивающие программы, но творческое мышление там не разовьешь. На планшете все ограничено инструкцией разработчика - если есть условие нарисовать котенка, то рисуется только котенок. А если ребенок рисует котенка на простом листе бумаги, то к этому котенку можно подрисовать миску с едой, или бантик на хвосте, или рядом он нарисует собачку, с которой этот котенок будет играть. Именно в такие минуты начинается процесс творческого мышления. Если мы действительно хотим развить у ребенка нестандартное мышление, то ничего лучше настольных и активных игр, где развиваются ловкость и координация, еще не придумали. И это касается не только детей, но и взрослых.

- Некоторые «продвинутые» мамы и папы считают, что до школы ребенка вообще не надо трогать - пусть-де он растет «как сорная трава». Как вам такое утверждение?

- Как сорная трава - это уже другая крайность. Есть такое понятие, как педагогическая запущенность, - когда ребенок не знает то, что должен знать к определенному возрасту: времена года, элементарный математический счет... Сам по себе он это не выучит. Но отчасти я согласна с таким мнением: для развития дошкольника не требуется многого - достаточно организовать ему пространство с правильными играми. А в кружки дети успеют всегда. Более того - глядя на других детей, они обязательно попросят и их куда-то отдать.

- Желание сделать из ребенка суперчеловека напоминает философию китайцев, которые сегодня просто помешаны на образовании, а их дети учатся в очень жестком режиме. Не ждет ли и наших детей такая перспектива?

- К сожалению, все возможно - учитывая моду на успех. У нас ведь как часто происходит? Мы постоянно сталкиваемся с тем, что, когда начинаем планировать график занятий по коррекции, мамы часто говорят: вы знаете, надо составить его таким образом, чтобы ребенок успевал на английский три раза в неделю, и в бассейн, и на шахматы. Смотришь на такую маму, и хочется сказать, как в том анекдоте: вам нужны шашечки - или ехать? Прежде чем загружать детей, я бы предложила для начала определиться с главными приоритетами.