МВД по РМ возглавил москвич Борис Шейнкин

Президент России Владимир Путин своим указом о новых кадровых перестановках освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах, а также произвел новые назначения. Министерство внутренних дел Мордовии, согласно данному документу, возглавит 52-летний житель Москвы Борис Шейнкин. Соответствующий указ был подписан Президентом России 7 сентября.

Новый руководитель правоохранительного ведомства республики с июня 2017 года работал заместителем начальника УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москва - начальником полиции. До этого момента Борис Маркович служил в уголовном розыске, в отделе по контролю за незаконным оборотом наркотиков и возглавлял отделы полиции в российской столице.

Известно, что Борис Шейнкин родился в Москве в 1967 году в семье инженеров. Занимался в спортивной школе «Самбо 70». Служил в Советской Армии, окончил Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина. В 2000 году окончил Институт гуманитарного образования по специальности «юриспруденция». В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД МО «Текстильщики» УВД Юго-Восточного административного округа Москвы. Служил в окружных подразделениях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и по борьбе с организованной преступностью. С июня 2006-го по июль 2011 года возглавлял ОВД района Марьинский парк, затем трудился начальником отдела МВД России по району Жулебино, начальником отдела уголовного розыска УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы.

С июня 2013-го по октябрь 2016 года занимал руководящие должности в Центре оперативно-разыскной информации ГУ МВД России по Москве. Затем проходил службу заместителем начальника - начальником полиции УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГУ МВД России по Москве. Новый министр внутренних дел по РМ имеет государственные и ведомственные награды.

Напомним, экс-руководитель регионального ведомства 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост этим летом. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность руководителя ГУ МВД по Нижегородской области. До назначения на должность главного полицейского Мордовии Бориса Шейнкина обязанности министра внутренних дел по Республике Мордовия исполнял заместитель министра Олег Шилов.

В Указе Президента России Владимира Путина, подписанном 7 сентября, значится еще одна фамилия, широко известная в нашем регионе. Ныне экс-руководитель СКР по Республике Крым, а ранее главный следователь Республики Мордовия Михаил Назаров освобожден от должности. Восемь лет, начиная с 2006-го года, Михаил Назаров трудился в Мордовии. В 2007-м он возглавил Следственное управление, которое до 2011 года относилось к прокуратуре, а вот в должности главного следователя Михаил Назаров проработал до марта 2014 года. Именно при нем были раскрыты многие громкие дела. Относительно дальнейшего служебного пути бывшего главного следователя республики пока ничего не сообщается.