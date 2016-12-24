В ОНФ за круглым столом обсудили реализацию национальных проектов в Мордовии

Продам большую двухкомнатную квартиру. Общая площадь с учетом лоджии и балкона 81 кв.м. Кухня 12 кв.м., спальня 17 кв.м. с выходом на лоджию, гостиная 26 кв.м. с выходом на балкон. Рядом с домом все необходимое: остановки общественного транспорта, школа, детский сад, дом детского творчества, институт, рынок, поликлиника и так далее. продам с мебелью. торг