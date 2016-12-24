В ОНФ за круглым столом обсудили реализацию национальных проектов в Мордовии

Рязань поделилась с Саранском сокровищами живописи
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
«Здравоохранение», «Образование», «Культура» и другие национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, реализуются в Мордовии уже не первый год. О том, насколько успешно идёт процесс, 5-го сентября шла речь на круглом столе ОНФ.
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23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
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