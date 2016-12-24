В ОНФ за круглым столом обсудили реализацию национальных проектов в Мордовии

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«Здравоохранение», «Образование», «Культура» и другие национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, реализуются в Мордовии уже не первый год. О том, насколько успешно идёт процесс, 5-го сентября шла речь на круглом столе ОНФ.



https://vk.com/ntm_tv_mordovia?z=video-133658140_456243650%2F610c6ab7b66a3e4007%2Fpl_wall_-133658140

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