ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ

Осенние месяцы в чемпионате Мордовии будут характерно жаркими

Набирает обороты финальный турнир республиканского футбольного чемпионата. Восемь команд, прошедших сито предварительного этапа, устремились в медальную гонку. И надо сказать, что из всех результатов, зафиксированных на старте, лишь победа зубовцев над «Магмой» с хоккейным счетом 8:4 да поражения «Слободы» (2:6, от МГУ) и «Инсара» (0:6, от «Ватта») выглядят излишне вычурно. В целом же можно сказать, что все очень интригующе.

В минувшие выходные центральным матчем тура можно было считать противостояние МГУ и «Плайтерры». Но на удивление собравшейся на стадионе «Старт» публики огаревцы победили легко и непринужденно. «В первом тайме игра проходила на встречных курсах, а вот после перерыва гости изрядно подсели, - поделился собственными впечатлениями от игры наставник студентов Михаил Аношкин. - Невооруженным глазом было заметно, что мы владеем территориальным преимуществом и превосходим соперника физически. На мой взгляд, разгромный счет полностью отражает расклад сил на поле». Что весьма любопытно, на 75-й минуте место на атакующем рубеже «Университета» занял номинальный вратарь Артем Аллахвердиев, заменивший автора голевого дубля Айрата Баймашева.

В настоящий момент новоиспеченные обладатели Кубка Мордовии занимают «бронзовую» позицию в таблице. Между тем на вершине с пятью победами гордо восседает действующий чемпион - саранский «Ватт». При этом очная встреча подопечных Михаила Якушкина с МГУ завершилась ничейным результатом 1:1. Сам играющий тренер Якушкин в крайнем туре порадовал партнеров по команде хет-триком. Лихо шагает по финальному турниру ковылкинский «Спартак», главной ударной силой которого по-прежнему является Дмитрий Савочкин. Бодро смотрится «Рузаевка». «Магма», «Инсар» и «Слобода» - три новичка высшего света, и пока они выглядят загадочно, хотя вполне готовы преподнести сюрприз. В календаре еще восемь туров. Так что все самое интересное, безусловно, ждет нас впереди. Финиш чемпионата запланирован на 27 октября. Ну, а в начале ноября по традиции состоится матч за Суперкубок Мордовии. Не понадобится он только в том случае, если команда МГУ сотворит золотой дубль.

Первенство Мордовии, именуемое по привычке почитателями любительского футбола вторым дивизионом, из-за самоотвода команды ПФ «Атемарская» и ряда других участников предварительного этапа оспаривают всего-навсего 4 команды. Результаты поединков, сыгранных в дебюте, таковы: «Автомобилист» - «Мордовия-2002» - 1:2, ФК «Белозерье» - «Вымпел» - 2:1, ФК «Белозерье» - «Автомобилист» - 1:3, «Вымпел» - «Мордовия-2002» - 1:0. В ближайший уик-энд, 8 сентября, рузаевцы сразятся с ромодановцами, а молодая команда Владимира Медведева и Вячеслава Вечканова примет в Саранске футболистов Белозерья. Дальнейшее расписание турнира пока еще не конкретизировано.

Матч недели

МГУ Саранск - ФК «ПЛАЙТЕРРА-ЗУБОВА ПОЛЯНА» - 3:0

Голы: 1:0 - Айрат Баймашев (26), 2:0 - Александр Гришунин (50), 3:0 - Айрат Баймашев (55).

МГУ: Лещаков, Адмайкин, Гришунин (Абдулов, 78), М. Курочкин (Вахонин, 65), Сарычев, Попков (к), Прытков (Кильдеев, 70), Будников (Тишенков, 55), А. Бояркин, Сафонов, Баймашев (Аллахвердиев, 75). Главный тренер - Михаил Аношкин.

«Плайтерра»: Миндров, Кочемасов, Якомаскин, В. Романюк (к), Аверкин, Савин (Кочетков, 63), Якубов (Мангутов, 55), Акшонов (Пинясов, 78), Шулим, Н. Рокунов, Бутузов. Тренеры - Олег Горелов и Владимир Рокунов.

Предупрежден: Сафонов, 61.

Судьи: Равилов, Белоклокова, Солуянова (все - Саранск).

Инспектор: Виктор Мартышкин (Рузаевка).

1 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 100 зрителей.

ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2019. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура. 10 августа: «Магма» - «Ватт» - 3:4 (В. Котков, 9, 42, А. Безбородов, 68 - М. Якушкин, 19, Е. Трибушинин, 27, С. Антипов, 60, А. Догадин, 82). 11 августа: ФК «Рузаевка» - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - 2:0 (С. Ефремов, 34-пен., А. Халитов, 85), «Слобода» - ФК «Инсар» - 0:2 (Д. Кенин, 39, И. Редькин, 80). Матч «Спартак» Кв - МГУ перенесен ввиду участия обеих команд в финале Кубка Мордовии.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го тура. 17 августа: «Спартак» Кв - «Слобода» - 4:1 (Д. Савочкин, 15, 24, 88, М. Кареньков, 56 - А. Шляпников, 81). 18 августа: МГУ - «Ватт» - 1:1 (А. Баймашев, 22 - С. Антипов, 23), ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - «Магма» - 8:4 (Н. Рокунов, 31, 39-пен., 64-пен., С. Шумкин, 43, 79, А. Акшонов, 44, 74-пен., С. Бутузов, 62 - В. Цыбаков, 29, 33, Е. Пятаев, 53, Д. Астайкин, 85), ФК «Инсар» - ФК «Рузаевка» - 1:3 (И. Родькин, 7 - Н. Парамонов, 43, Д. Долотказин, 56, Д. Новичков, 87).

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-го тура. 24 августа: «Ватт» - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - 2:1 (П. Томилин, 32, 55 - С. Бутузов, 39). 25 августа: «Слобода» - МГУ - 2:6 (Д. Милакин, 80, О. Шкунов, 83 - К. Попков, 26-пен., М. Будников, 29, Е. Сафонов, 43, 58, А. Баймашев, 48, А. Прытков, 61), ФК «Рузаевка» - «Спартак» Кв - 0:1 (А. Дорожкин, 88), «Магма» - ФК «Инсар» - 3:2 (А. Аринушкин, 13-пен., 59-пен., С. Шмаков, 41 - С. Душутин, 13, И. Родькин, 19-пен.).

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-го тура. 31 августа: ФК «Инсар» - «Ватт» - 0:6 (М. Якушкин, 24-пен., 67, 68, А. Девяткин, 33, С. Антипов, 36, Н. Горлиенко, 83). 1 сентября: МГУ - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - 3:0 (А. Баймашев, 26, 55, А. Гришунин, 50), «Спартак» Кв - «Магма» - 4:1 (Д. Савочкин, 22, 62, М. Терентьев, 57, М. Кареньков, 76 - А. Аринушкин, 38), «Слобода» - ФК «Рузаевка» - 0:4 (А. Ельмеев, 17, С. Ефремов, 32, Д. Новичков, 81, Д. Долотказин, 83).



КАЛЕНДАРЬ ИГР

5-й тур. 7 сентября (суббота): «Магма» - «Слобода». 8 сентября (воскресенье): «Ватт» - «Спартак» Кв, ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - ФК «Инсар», ФК «Рузаевка» - МГУ.

6-й тур. 14 сентября (суббота): МГУ - ФК «Инсар». 15 сентября (воскресенье): «Спартак» Кв - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна», «Слобода» - «Ватт», ФК «Рузаевка» - «Магма».

7-й тур. 21 сентября (суббота): ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - ФК «Рузаевка». 22 сентября (воскресенье): МГУ - «Спартак» Кв, ФК «Инсар» - «Слобода», «Ватт» - «Магма».

8-й тур. 28 сентября (суббота): «Ватт» - МГУ. 29 сентября (воскресенье): ФК «Рузаевка» - ФК «Инсар», «Слобода» - «Спартак» Кв, «Магма» - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна».

9-й тур. 5 октября (суббота): ФК «Инсар» - «Магма».

6 октября (воскресенье): МГУ - «Слобода», «Спартак» Кв - ФК «Рузаевка», ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - «Ватт».

10-й тур. 12 октября (суббота): ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - МГУ. 13 октября (воскресенье): «Ватт» - ФК «Инсар», «Магма» - «Спартак» Кв, ФК «Рузаевка» - «Слобода».

11-й тур. 19 октября (суббота): «Спартак» Кв - «Ватт». 20 октября (воскресенье): МГУ - ФК «Рузаевка», ФК «Инсар» - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна», «Слобода» - «Магма».

12-й тур. 27 октября (воскресенье): ФК «Инсар» - МГУ, ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - «Спартак» Кв, «Ватт» - «Слобода», «Магма» - ФК «Рузаевка».