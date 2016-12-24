«СВЕТОТЕХНИКА» - ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА БОЛЕЛЬЩИКОВ ФК «МОРДОВИЯ»

В последний день лета и в первый день осени на искусственном поле в парке Ленинского района Саранска кипели баталии турнира болельщиков ФК «Мордовия», ведущего свои традиции с 1 июня 2012 года. Двадцать четыре команды выявляли сильнейшего, изначально сыграв в шести группах, после чего вступала в силу стадия плей-офф (система, аналогичная той, что применялась на ЧМ-1986, ЧМ-1990, ЧМ-1994 и ЧЕ-2016).

Погода, которая вполне могла спутать планы организаторам, на удивление не подкачала. Оба дня по утрам было прохладно, зато уже ближе к обеду солнце резво пробивалось из-за туч и улыбалось участникам. В субботу состоялись 36 матчей, в воскресенье - еще 16. Впервые соревнования проходили под девизом «Заряжай без мата». Таким образом, болельщики «Мордовии» присоединились к масштабной акции, проводящейся в эти дни по всей стране - от Калининграда до Владивостока. Мастерство обращения с мячом и умение действовать в интересах команды стремились проявить не только футбольные коллективы из Мордовии. Второй раз подряд почетным гостем турнира становится команда «Энергия» из города Арзамас Нижегородской области.

Лавры победителей примерила команда с незабвенным названием «Светотехника». Многих ее игроков можно считать настоящими аксакалами турнира, так как они принимали участие еще в самом первом розыгрыше. Однако впервые в таком составе и под таким названием эти парни выступили только год назад, уступив на стадии четвертьфинала будущим победителям из Dream Team. Обладателями золотых медалей стали Александр Бухаров, Валерий Дубровин, Дмитрий Ермаков, Михаил Карякин, Андрей Кубанцев, Александр Манаев, Алексей Пузанков, Денис Тюрин, Максим Березин и Ярослав Холопов.

Капитану «Светотехники» Александру Бухарову довелось поднять над головой почетный трофей во второй раз. В том самом 2012 году подавляющее большинство его партнеров выступали в составах таких команд, как «Фанатим», «Электросвет», «Товарищ» и «Примера». Решающий гол в финале за 20 секунд до конца основного времени забил Михаил Карякин (на третьем фото). В полуфинале, также в самой концовке, он же отдал голевую передачу своему капитану.

В список лучших футболистов турнира в этот раз вошли: как лучший вратарь - Станислав Юдкин («Старая гвардия»), как лучший игрок - Михаил Кучеров («Медицинский институт»), как лучший бомбардир - Михаил Карякин («Светотехника», 13 мячей), как лучший игрок фан-движения - Сергей Нагорнов («Фокс Варриорс»).

Футбольный клуб «Мордовия» выражает благодарность фирме «РОСТР» за предоставленные кубки, медали, индивидуальные призы и сувениры Football tower (для каждой команды). Отдельная благодарность и бригаде арбитров в лице Вячеслава Разумкова, Вячеслава Вечканова и Виталия Королева, которые на протяжении вот уже нескольких лет помогают в проведении турнира и обеспечивают квалифицированный уровень судейства.

Более подробно - на официальном сайте ФК "Мордовия" - http://fc-mordovia.ru/news/?id=4965