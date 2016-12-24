ПРОГРАММА республиканского национально-фольклорного праздника «Шумбрат»

Цифровые активы
В стремлении завладеть деньгами жертв мошенники изобретают всё новые уловки
10 сентября 2019 г.
Музейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21)
10.00 Торжественное открытие Межрегионального фестиваля резчиков по дереву «Поющее дерево»
10.00-17.00 Экскурсионное обслуживание музейно-этнографического комплекса «Мордовское подворье»
14 сентября 2019 г.
ГБУК «МРОКМ им. И.Д. Воронина»
Большой выставочный зал, основное здание ул. Саранская, 2
10.00-17.00 Выставка «Дети Масторавы. Масторавань шабанза. Масторавань эйкакшт» (традиционные мордовские этнографические предметы и декоративно-прикладное искусство)
10.00-17.00 Выставка работ Народного мастера России Олега Никонова (резьба по дереву)
Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина (ул. Красноармейская, 12)
Центральный вход
11.00-17.00 «Шумбрат, Мордовия моя!»
Гала-концерт творческих коллективов муниципальных районов Республики Мордовия (Ардатовский, Атюрьевский, Большеигнатовский, Зубово-Полянский, Большеберезниковский, Атяшевский, Инсарский, Ельниковский, Кадошкинский, Ичалковский, Теньгушевский, Торбеевский, Ромодановский, Краснослободский муниципальные районы)
Главная сцена - Летняя эстрада
11.00-12.00
12.00-12.30 «И в сердце, и в песне - МОРДОВИЯ!».
Гала-концерт творческих коллективов Чамзинского и Ковылкинского муниципальных районов
Концерт фольклорного ансамбля «Торама»
11.30-12.00 Концерт государственного театра песни «Росичи»
13.00-13.30 Церемония открытия национально-фольклорного праздника «Шумбрат»
13.30 «Поддержи традицию!»
Республиканский флешмоб с участием государственного театра песни «Росичи», государственного ансамбля песни и танца «Умарина», фольклорного ансамбля «Келу»
Хоровод дружбы «Россия многонациональная»
13.35-14.00 «Сюлгамо»
Показ коллекций национального (мордовского) костюма
(Коллекции Саранского художественного училища имени Ф.В. Сычкова, театра моды «Иненармунь» Института национальной культуры ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»)
14.00-15.00 «Поет село родное»
II Межрегиональный фестиваль сельских фольклорных коллективов
15.00-16.00 «Играй, гармонь любимая!»
Баттл лучших гармонистов республики.
16.00-17.30 «Живи, Мордовия моя!»
Гала-концерт творческих коллективов г.о. Саранск: фольклорного ансамбля «Мерема»; Народного ансамбля «Млада»; театра песни «Отрада»; Народного ансамбля «Радоница» и др.
17.30-18.30 Государственный ансамбль песни и танца «Умарина»
Площадка «Танцевальная веранда»
10.00-17.00
«Пою тебе, моя МОРДОВИЯ!»
Праздничный концерт любительских творческих коллективов муниципальных районов республики
10.00-17.00 «ШУМБРАТ-Fest»
Выставка-презентация национальных подворий (фестиваль творческих достижений и демонстрация достопримечательностей муниципальных районов)
«Мокшэрзянь пачат» («Мордовские блины») - фестиваль национальной мордовской кухни
«Машты кядь» («Умелые руки») - выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел
Мастер-классы по гончарному, кузнечному делу, вязанию, вышиванию, резьбе по дереву
Аллея парка культуры и отдыха
10.00-17.00 «Арт-бульвар»
Презентация выставочных проектов декоративно-прикладного и художественного творчества мастеров городского округа Саранск
Мастер-классы и творческие лаборатории под открытым небом
Пушкинский уголок
11.00-16.00 «Федот Сычков.
Художник радости»
Выставочный проект Музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи к 150-летию со дня рождения Ф.В. Сычкова
Экскурсия по экспозиции
Фонтанная площадь
10.00-15.00 Праздничный фотопроект «Шумбрат в объективе»
12.00-15.00 Открытый урок мордовского языка
Языковой проект
11.00-16.00 «Шабрат-ялгат» «Друзья - соседи»
Этнопроект Мордовской республиканской детской библиотеки (книжная выставка, костюмированная фотозона, интерактивные игры, викторины, мастер-классы)
11.00-16.00 «Поэтический голос Мордовии»
Литературный микрофон от Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина
«Путешествие по районам Мордовии»
Викторина «Мордовия музыкальная»
Книжно-иллюстративная выставка
Набережная реки Саранки (у аттракциона «Колесо обозрения»)
13.00-16.00 Показательные выступления спортсменов по национальным видам спорта и состязаниям «Тюштянь налксемат»
Мастер-классы
В стремлении завладеть деньгами жертв мошенники изобретают всё новые уловки
В столице Мордовии открылся ещё один современный детский сад
19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из...
Исправно платившие за услуги ЖКХ жители Саранска неожиданно для себя могли остаться без газоснабжения
Делегация во главе с Петром Тултаевым изучила опыт очистки сточных вод Новочебоксарска и Чебоксар
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в Мордовии воссозданный дом своего деда по отцовской линии - священника Василия Гундяева
Забивший свою возлюбленную молотком 21-летний Олег Мышадаев выслушал приговор
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
Отвечать за гибель 6-летнего пациента в частной саранской клинике предстоит анестезиологу-реаниматологу