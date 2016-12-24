ПРОГРАММА республиканского национально-фольклорного праздника «Шумбрат»

10 сентября 2019 г.

Музейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21)

10.00 Торжественное открытие Межрегионального фестиваля резчиков по дереву «Поющее дерево»

10.00-17.00 Экскурсионное обслуживание музейно-этнографического комплекса «Мордовское подворье»

14 сентября 2019 г.

ГБУК «МРОКМ им. И.Д. Воронина»

Большой выставочный зал, основное здание ул. Саранская, 2

10.00-17.00 Выставка «Дети Масторавы. Масторавань шабанза. Масторавань эйкакшт» (традиционные мордовские этнографические предметы и декоративно-прикладное искусство)

10.00-17.00 Выставка работ Народного мастера России Олега Никонова (резьба по дереву)



Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина (ул. Красноармейская, 12)

Центральный вход

11.00-17.00 «Шумбрат, Мордовия моя!»

Гала-концерт творческих коллективов муниципальных районов Республики Мордовия (Ардатовский, Атюрьевский, Большеигнатовский, Зубово-Полянский, Большеберезниковский, Атяшевский, Инсарский, Ельниковский, Кадошкинский, Ичалковский, Теньгушевский, Торбеевский, Ромодановский, Краснослободский муниципальные районы)



Главная сцена - Летняя эстрада

11.00-12.00

12.00-12.30 «И в сердце, и в песне - МОРДОВИЯ!».

Гала-концерт творческих коллективов Чамзинского и Ковылкинского муниципальных районов

Концерт фольклорного ансамбля «Торама»

11.30-12.00 Концерт государственного театра песни «Росичи»

13.00-13.30 Церемония открытия национально-фольклорного праздника «Шумбрат»

13.30 «Поддержи традицию!»

Республиканский флешмоб с участием государственного театра песни «Росичи», государственного ансамбля песни и танца «Умарина», фольклорного ансамбля «Келу»

Хоровод дружбы «Россия многонациональная»

13.35-14.00 «Сюлгамо»

Показ коллекций национального (мордовского) костюма

(Коллекции Саранского художественного училища имени Ф.В. Сычкова, театра моды «Иненармунь» Института национальной культуры ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»)

14.00-15.00 «Поет село родное»

II Межрегиональный фестиваль сельских фольклорных коллективов

15.00-16.00 «Играй, гармонь любимая!»

Баттл лучших гармонистов республики.

16.00-17.30 «Живи, Мордовия моя!»

Гала-концерт творческих коллективов г.о. Саранск: фольклорного ансамбля «Мерема»; Народного ансамбля «Млада»; театра песни «Отрада»; Народного ансамбля «Радоница» и др.

17.30-18.30 Государственный ансамбль песни и танца «Умарина»

Площадка «Танцевальная веранда»

10.00-17.00

«Пою тебе, моя МОРДОВИЯ!»

Праздничный концерт любительских творческих коллективов муниципальных районов республики

10.00-17.00 «ШУМБРАТ-Fest»

Выставка-презентация национальных подворий (фестиваль творческих достижений и демонстрация достопримечательностей муниципальных районов)

«Мокшэрзянь пачат» («Мордовские блины») - фестиваль национальной мордовской кухни

«Машты кядь» («Умелые руки») - выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел

Мастер-классы по гончарному, кузнечному делу, вязанию, вышиванию, резьбе по дереву



Аллея парка культуры и отдыха

10.00-17.00 «Арт-бульвар»

Презентация выставочных проектов декоративно-прикладного и художественного творчества мастеров городского округа Саранск

Мастер-классы и творческие лаборатории под открытым небом



Пушкинский уголок

11.00-16.00 «Федот Сычков.

Художник радости»

Выставочный проект Музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи к 150-летию со дня рождения Ф.В. Сычкова

Экскурсия по экспозиции



Фонтанная площадь

10.00-15.00 Праздничный фотопроект «Шумбрат в объективе»

12.00-15.00 Открытый урок мордовского языка

Языковой проект

11.00-16.00 «Шабрат-ялгат» «Друзья - соседи»

Этнопроект Мордовской республиканской детской библиотеки (книжная выставка, костюмированная фотозона, интерактивные игры, викторины, мастер-классы)

11.00-16.00 «Поэтический голос Мордовии»

Литературный микрофон от Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина

«Путешествие по районам Мордовии»

Викторина «Мордовия музыкальная»

Книжно-иллюстративная выставка



Набережная реки Саранки (у аттракциона «Колесо обозрения»)

13.00-16.00 Показательные выступления спортсменов по национальным видам спорта и состязаниям «Тюштянь налксемат»

Мастер-классы