30 августа состоялось открытие юбилейной выставки «С любовью к жизни» педагога и члена Союза художников России Хафиза Бикбаева. Вернисаж, приуроченный к 60-летию художника, проходил в Городском дворце культуры.

Торжественное мероприятие посетили друзья и коллеги мастера из мордовского университета и педагогического института, Союза художников РМ, а также воспитанники и преподаватели детской художественной школы № 2, в которой Хафиз Бикбаев встречает вот уже 35-й учебный год. Артисты Дворца культуры поздравили виновника торжества, организовав концерт, на котором исполнили русские и татарские народные песни.

Экспозицию выставки составили 50 работ, написанных в разные годы, в том числе недавние этюды, привезенные художником из этноэкспедиции «Волга - река мира». Привычные взгляду пейзажи, изображения знакомой и потому любимой среднерусской природы, лиричные и непосредственные натюрморты с цветами и фруктами - простые и незамысловатые сюжеты, которые кисть художника превращает в произведения искусства.

Хафиз Бикбаев продолжает традицию реалистической пленэрной живописи, его произведения - как вздох, как шелест листвы, как дуновение ветра, - говорит заведующая научно-исследовательским отделом музея им. Эрьзи, искусствовед Елена Голышенко. - Но главное в его творчестве - это глубокая патриотическая наполненность, высокое чувство любви к отчизне и родной природе. Хафиз Ибятулович мудрый человек, он воспитывает следующее поколение людей, художественно образованных и наполненных любовью к родине. И, я думаю, его смело можно назвать художником-государственником, потому что он думает о будущем нашей страны.

Сам художник поблагодарил организаторов и зрителей и скромно отметил, что не ожидал такого масштаба мероприятия, идея которого родилась спонтанно. И рад видеть всех ценителей его творчества, среди которых были и его семья, и его ученики.

- Каждый художник всегда пишет много этюдов, и хочется их показать, потому что нельзя свои работы концентрировать дома и не выставлять. Иначе не идет развитие, на них надо смотреть со стороны, - рассказал Хафиз Бикбаев. - Мы получили богатое художественное наследие: это Эрьзя, Сычков, Мухин, Шанин - огромное количество художников, которые были перед нами и создали прекрасную базу. Мы гордимся ими, изучаем их творчество. И наш долг - создавать произведения, чтобы и о нашем поколении было что сказать. Самое главное - не останавливаться, двигаться вперед и правильно воспитывать детей. Они дальше будут развивать наше дело. Здесь стоят мои ученики. Все мое искусство - это всегда обращение к ним, потому что будущее за ними. Если они воспримут - они будут любить творчество и дальше передавать то, что мы передали им.

И хотя на вернисаже были представлены пейзажи и натюрморты, художник сказал, что в дальнейшем планирует сосредоточиться на портретах, а также хотел бы больше отражать в своей живописи национальные татарские мотивы.



