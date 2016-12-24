Морг мешает новоселью

Саранские дольщики, вложившиеся в квартиры построенного жилого дома по улице Васенко, оказались в сложной ситуации. Дело в том, что рядом с новостройкой располагается морг. Соответственно, по санитарным нормам такому жилью нельзя выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию. И перспективы вселения в новые квартиры у людей в одно мгновение стали весьма отдаленными. Построившая этот дом «Мордовская ипотечная корпорация», не желая мириться с таким поворотом событий, обратилась с иском в Арбитражный суд Мордовии.

Понять возмущение саранских дольщиков можно. Они заплатили деньги за жилье, застройщик обязался сдать дом в оговоренные сроки, а судьба близко расположенного морга людей волновала мало - разрешение на строительство дома выдано, значит, медицинское учреждение должно быть перенесено в другое место. Но морг остался на месте, вопрос с его переносом завис, а вместе с ним зависли в неопределенности и построенные квартиры.

«Разрешение на строительство многоквартирного дома на территории, ограниченной улицами Васенко, Пролетарской, Большевистской и промышленным проездом (площадка № 11), было выдано в 2017 году, - сообщили в Администрации Саранска. - Основанием для выдачи этого разрешения стало заявление АО «Мордовская ипотечная корпорация», а также прилагаемый к нему пакет документов. В него входило и положительное заключение негосударственной экспертизы, в котором говорилось, что результаты инженерных изысканий по данной строительной площадке соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологических и ряда других.

Отметим, что в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ при наличии всей необходимой документации, предоставляемой застройщиком, Администрация городского округа Саранск не уполномочена принимать решение о соблюдении или несоблюдении требований СанПиН.

Что касается расположенного в указанном квартале здания ГКУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы», не являющегося городской собственностью, которое на тот момент находилось в аварийном состоянии, то Министерством здравоохранения РМ и Государственным комитетом имущественных отношений РМ его планировалось снести, а само учреждение перевести в другое место. С 2018 года данными структурами велась работа по подбору соответствующего нежилого здания.

В настоящее время Главой городского округа Саранск Петром Тултаевым предложено под эти цели здание, находящееся в собственности Администрации городского округа Саранск. Его местоположение подходит по всем показателям для подобного учреждения, главным достоинством является то, что оно находится в черте города, но в нежилой зоне: на пересечении улиц Лодыгина и Пролетарской. Представителей Министерства здравоохранения и республиканской «Судмедэкспертизы» оно полностью удовлетворяет.

Однако, прежде чем учреждение с улицы Васенко сможет переехать в новое помещение, там необходимо провести капитальный ремонт, чтобы привести в соответствие со всеми требованиями, предъявляемыми СанПиНом к учреждениям подобного назначения. Предположительно их проведение займет около года».