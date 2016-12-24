Петр Тултаев: «Берите все в свои руки и доказывайте, что вы все можете!»

Глава Саранска побывал на торжественной линейке в Николаевской школе

День знаний - особый праздник в нашей стране. Торжественные линейки трогательны не только для первоклашек и будущих выпускников, но и для всех школьников, родителей и учителей. Начинается новый учебный год, новые знания, заботы, тревоги и радости. В каждой школе Саранска в этот день прозвенел долгожданный звонок, оповещающий о начале занятий, прошли первые классные часы.

Традиционно в День знаний Глава городского округа Саранск Петр Тултаев посещает одну из городских школ. В этом году мэр города принял участие в торжественной линейке в «Николаевской средней общеобразовательной школе». Учебное заведение имеет богатую историю, и в нем чтят сложившиеся традиции, в чем Петр Тултаев убедился лично. Основана школа в 1887 году, в текущем году в ее стенах будут работать 20 классов на 453 человека. Педагогический состав учреждения - это 60 учителей, 14 из которых являются выпускниками Николаевской школы. В школе кипит богатая общественная и внеурочная жизнь.

На торжественной линейке Глава Саранска зачитал поздравление от Главы Республики Мордовия Владимира Волкова и поздравил с началом нового учебного года всех собравшихся учеников, их родителей и педагогов от себя лично: «День знаний для каждого из нас наполнен трогательными воспоминаниями, волнительными моментами, грандиозными планами и ожиданиями. С годами мы многое забываем, но родную школу, где делаются первые шаги в стране знаний, забыть невозможно! Главная задача современной школы - сформировать ребенка как личность, личность успешную и целеустремленную. Школа даст вам не просто знания-оценки, она даст вам конкурентоспособные знания. Чтобы каждый из вас смог реализовать себя, поставить цель и быть полезным своей стране».

После завершения торжественной линейки Петр Тултаев посетил классный час в 11-м классе, дав выпускникам небольшое напутствие, поинтересовавшись планами на будущую специальность и задав довольно неожиданный вопрос: «Будьте смелыми! В современной жизни это, пожалуй, самое главное! И что немаловажно: у вас для этого созданы все условия. Берите все в свои руки и доказывайте окружающим и себе, что вы все можете! А кто из вас хотел бы стать мэром?»

Будущие выпускники то ли от неожиданности, то ли понимая всю сложность этой профессии, бурно обсудили перспективу, но не проявили должной инициативы. На что Петр Тултаев многозначительно отметил: «Человек предполагает, а Бог располагает… Вы должны быть готовы к любой роли в этой жизни». Приятно удивило Главу города и то, что среди выпускников оказались те, кто видит свою жизнь связанной с ветеринарией, агрономией и строительством.

Свою позицию мэр Саранска высказал и по поводу семейных ценностей: «Еще я бы вам рекомендовал внимательнее присмотреться к соседям по парте: мальчикам - к девочкам, а девочкам - к мальчикам. Возможно, для кого-то из вас одноклассник, которого вы знаете на протяжении этих 10 лет, станет главным и самым надежным человеком в жизни. Работа и реализация себя - это хорошо, но нет ничего важнее семьи для каждого человека. Вся наша успешность, уверенность в себе и благополучие берут свое начало в семье».

Глава города посетил школьный хореографический зал, поинтересовавшись у педагога: «Сколько в кружке занимается мальчиков и разучивают ли дети вальс? Будучи школьником, я мечтал научиться танцевать вальс. И мы учились: тренировались с табуретками».

После этого Петр Тултаев осмотрел столовую, где отметил чистоту и уют помещения, заглянул в актовый зал. Мэру Саранска показали школьный музей под названием «Хлеб», который представляет собой одновременно музей мордовской культуры, краеведческий и музей Великой Отечественной войны. Собранные экспонаты очень впечатлили градоначальника, и он отметил, что создавать такие уголки в школах очень похвально. «Это не только рассказывает детям об истории страны и самобытности родного края, но и напоминает о вечных ценностях, правильно расставляя приоритеты», - отметил Петр Тултаев.

На линейке было немало желающих просто сфотографироваться с Главой города, но прозвучали и просьбы, которые касались освещения и газификации улиц поселка Николаевка.

После посещения Николаевской школы Петр Тултаев отправился в парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, который в этот день по традиции становится главной праздничной площадкой для горожан. Здесь он осмотрел художественную выставку, прошелся по городскому зоопарку и пофотографировался с горожанами. Глава Саранска также осмотрел остальные площадки, где проходили праздничные мероприятия: площадь на ул. Коваленко, парк Победы, бульвар М. Расковой.



