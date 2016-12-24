3 года условно и штраф в 750 тысяч рублей за взятку

«Учиться не стыдно»
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Такой приговор выслушал бывший начальник оперативного отдела ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по Мордовии.
Мужчина был признан виновным в получении взятки.
Согласно материалам дела, в феврале 2018 года сотрудник исправительного учреждения получил мзду в размере 150 тысяч рублей. Используя свое служебное положение, он пообещал одному из заключенных «за вознаграждение» устроить льготные условия отбывания наказания. В перечень благ входили возможность нахождения в должности санитара приемного отделения и избежание возможных дисциплинарных взысканий. Зэк перевел денежные средства несколькими частями на банковские карты сотрудника ФСИН.
Как только об этой сделке стало известно соответствующим службам, в отношении начальника оперативного отдела было заведено уголовное дело по статье «Получение взятки». В результате его рассмотрения суд наказал мужчину тремя годами условной судимости и штрафом почти в один миллион рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Делегация во главе с Петром Тултаевым изучила опыт очистки сточных вод Новочебоксарска и Чебоксар
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