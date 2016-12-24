Не добудилась

В Ельниковском районе женщина не смогла спасти от огня собственного мужа

Трагедия произошла 1 сентября в селе Ельники. В 2 часа 30 минут на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в доме по улице Ларина. Пожарные расчеты выехали на борьбу с огнем незамедлительно, однако к моменту их прибытия бушующее пламя уже перекинулось на крышу дома. Все вокруг заволокли клубы дыма.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили на кухне тело погибшего хозяина дома. Его супруга рассказала, что ночью она проснулась и вышла в коридор. Там женщина увидела, что все помещение уже окутано дымом - над входной дверью горел электросчетчик. Испугавшись, она выбралась наружу через окно и бросилась к окнам комнаты, в которой спал муж. Женщина кричала и стучала по стеклу, пытаясь разбудить супруга. Не дождавшись ответа, она побежала к соседям за помощью. Односельчане тут же вызвали пожарных, поскольку самостоятельно справиться с пожаром явно не могли. Хозяин дома оказался в огненной западне, из которой выбраться уже не смог.