Никаких больше вечеринок

31-летняя девушка в Саранске зарезала своего знакомого

О страшном злодеянии полицейским стало известно 31 августа. По информации сотрудников правоохранительных органов, 31-летняя жительница Саранска 29 августа пришла в гости к знакомому «на огонек» в квартиру по улице Энгельса. По этому случаю было организовано мини-застолье, главным «блюдом» которого стало спиртное. Но посиделки омрачила ссора между барышней и 42-летним хозяином квартиры. Словесная перепалка быстро переросла в рукопашную схватку, в которой представительница слабого пола схватила нож и стала наносить им удары своему оппоненту. Девушка так вошла в убийственный раж, что нанесла мужчине более 60 ранений! Понятное дело, у хозяина квартиры просто не было ни единого шанса на выживание. Завершив расправу, девушка покинула злополучную квартиру.

Через пару дней из-за двери жилища стал распространяться неприятный запах. Выяснить, в чем дело, в квартиру зашла соседка 42-летнего жильца. Увиденное повергло женщину в шок - на полу лежало окровавленное тело мужчины. Женщина тут же сообщила правоохранителям о страшной находке.

Злоумышленницу задержали по горячим следам, ею оказалась жительница Ростовской области. Девушка уже имеет судимость, правда, не «калечащей направленности» - за преступления против собственности. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Своей вины она не отрицает.