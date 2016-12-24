«Увернуться» от гибели

В Саранске под колесами легковушки оказался 10-летний мальчик.

Днем 28 августа в Октябрьском районе города юный пешеход решил перебежать дорогу в непосредственной близости от движущегося транспорта. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» не успел экстренно среагировать, в результате чего наехал на мальчика. Ребенок был доставлен в больницу, где медики оказали ему необходимую врачебную помощь и отпустили домой.

За последние несколько дней это уже не первое ДТП с участием малолетних граждан. 27 августа в Пролетарском районе Саранска несколько подростков чуть не спровоцировали серьезную аварию. Во время движения маршрутного такси водителю транспортного средства пришлось применить экстренное торможение и даже выехать на «встречку». Дело в том, что на улице Веселовского группа детей переходила проезжую часть в не установленном для этого месте. В результате резкого торможения в салоне автомобиля пострадала 50-летняя пассажирка. С различными ушибами она была доставлена в Республиканскую больницу.

В тот же день в республиканской столице 10-летняя девочка решила перейти дорогу на красный сигнал светофора. По проезжей части в это время двигался автомобиль «Фольксваген». Водитель пытался избежать столкновения и затормозил, однако школьница все же угодила под колеса транспортного средства. Ее осмотрели медики и отпустили домой. Госавтоинспекция региона просит родителей уделять больше времени разъяснению детям правил безопасности на дорогах.

Впрочем, рисковать жизнью, перебегая дорогу в неположенном месте, у нас готовы и взрослые. 29 августа в Саранске под колесами фуры погиб пожилой мужчина. ДТП случилось на пересечении улиц Лодыгина и Титова, где пенсионер решил перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В это время по дороге двигался тягач «Ивеко-Стралис», водитель большегруза не успел затормозить и наехал на пожилого человека. Тот получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.